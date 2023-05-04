У Словаччині збирають понад мільйон євро, щоб купити танк для ЗСУ

Ініціатива Gift for Ukraine (Подарунок для України) хоче зібрати у Словаччині €1,2 млн, щоб купити для України танк Т-72М1. Про це повідомляє словацьке видання Denník N.

На їхньому офіційному сайті можна побачити, що станом на вечір 4 травня вдалося зібрати понад €30 тис. на купівлю танка.

Ініціативу започаткував Ніколас Муцька, що володіє салоном пошиття одягу в словацькій столиці Братиславі.

– Настав час для Словаччини зробити великий жест, щоб показати, що вона на боці України, – сказав Ніколас Муцька.

Збір стартував 1 травня. Повідомляється, що загальну суму буде передано оборонній компанії, а далі танк доставлять ЗСУ.

Транспортуванням бойової машини опікуватиметься посольство України в Словаччині. Його планують передати у вересні поточного року.

Наприкінці березня міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомляв, що Братислава має наміри збільшити виробництво боєприпасів та артилерійських снарядів, які необхідні воїнам ЗСУ для оборони від російської армії.

За його словами, Словаччина візьме на себе ключову роль у виробництві боєприпасів для України.

Джерело: Denník N

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