Клінтон про напад РФ на Україну: Ще в 2011 році я зрозумів, що це питання часу

Колишній президент Сполучених Штатів Білл Клінтон заявив, що ще в 2011 році помітив агресивні наміри російського диктатора Володимира Путіна щодо України.

Як інформує видання Financial Times, про це політик повідомив під час заходу в культурному центрі The 92nd Street Y (Нью-Йорк), у якому він брав участь разом із дружиною Гілларі Клінтон.

За словами Білла Клінтона, на полях форуму в швейцарському Давосі в 2011 році Путін дав йому зрозуміти, що не планує виконувати умови Будапештського меморандуму.

Цей документ у грудні 1994 року підписали Україна, США, Велика Британія та РФ. Від Росії підпис поставив тодішній президент Борис Єльцин. Згідно з меморандумом, Україна відмовилася від третього за розміром арсеналу ядерної зброї в світі. Натомість підписанти зобов’язалися поважати незалежність та територіальну цілісність нашої країни.

Як зазначив експрезидент США, у Давосі Путін заявив, що не підтримує умови меморандуму. І Клінтон тоді зрозумів, що це “лише питання часу”, коли РФ здійснить напад на Україну.

– Володимир Путін сказав мені в 2011 році, за три роки до того, як він захопив Крим, що не погоджується з угодою, яку я уклав разом із Борисом Єльциним. Він сказав: Я не згоден з нею, я її не підтримую, і я не зв’язаний нею. І від того дня я знав, що це (напад на Україну, – Ред.) лише питання часу, – наголосив Клінтон.

Під час заходу подружжя Клінтонів закликало Захід посилити допомогу Україні, зазначивши, що наша країна може перемогти, якщо отримає достатньо зброї та боєприпасів.

Вони також попередили, що нездатність підтримати Україну додасть впевненості не лише Путіну, а й лідеру Китаю Сі Цзіньпіну.

За словами Гілларі Клінтон, кремлівський диктатор “вважає, що веде праведну боротьбу проти західної демократії”, та намагається відтворити Російську імперію, а тому не зупиниться. Вона додала, що Україна повинна або перемогти РФ, або принаймні повернути території, втрачені після вторгнення минулого року, щоб мати сильну позицію за столом переговорів.

Нещодавно Білл Клінтон висловив жаль через свою роль у ядерному роззброєнні України. Він пояснив, що в іншому разі РФ могла б не здійснити повномасштабне вторгнення в нашу країну.

Джерело : Financial Times

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.