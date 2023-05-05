Путіну не потрібні приводи для вбивства українців: Кірбі про відповідь РФ на “атаку” дронів

Російський диктатор Володимир Путін не шукає приводів для вбивства мирних українців. РФ регулярно здійснює атаки на українські міста та інфраструктуру.

Про це заявив на брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Таким чином він прокоментував погрози Москви “відповісти” за так звану атаку дронів на Кремль. У Кірбі, зокрема, запитали, чи може відповідь РФ бути “пропорційною”.

У відповідь на це він нагадав, що не було жодних причин, які могли б спровокувати Росію розпочати повномасштабну війну. Адже Україна нікому не загрожувала, зокрема й РФ. Попри відсутність приводів, Путін здійснив напад.

– Він продовжує бомбардувати українські міста та цивільну інфраструктуру крилатими ракетами та безпілотниками. І в цьому немає нічого пропорційного. Україна бореться за своє життя. Вони воюють, щоб захистити свою територію… Як тепер Путін відреагує на цю нібито атаку безпілотників, залежить від нього. Але складно уявити, що він сидить і чекає якогось приводу, щоб продовжувати знищувати український народ, – наголосив Кірбі.

Він додав, що Росії не потрібні приводи для терористичних атак на Україну. Кірбі нагадав, що 3 травня, в день нібито “атаки” на Кремль, російські війська неодноразово обстрілювали мирних мешканців Херсона, зокрема вдарили по супермаркету.

– Не схоже, що Путіну доводиться вигадувати нові причини, щоб вбивати невинних українців. Він продовжує робити це знову і знову… Лише за останню добу вбито два десятки українців, деякі з них купували їжу. Жорстокість просто зашкалює. У цій боротьбі немає нічого пропорційного, нічого, – зазначив представник Білого дому.

Джон Кірбі також назвав брехливими твердження речника Кремля Дмитра Пєскова про начебто причетність США до “атаки” дронів на Кремль. Представник Білого дому уточнив, що Сполучені Штати не мають до цього ніякої причетності і наразі збирають інформацію про інцидент.

Кірбі нагадав, що Кремль від початку намагався представити війну проти України “як якусь боротьбу Заходу проти РФ, НАТО проти Росії, США проти Росії”. Тож твердження Пєскова “ідеально вписуються в ці рамки”.

Кірбі наголосив, що Росія – агресор, і вона відкинула усі дипломатичні варіанти, які їй пропонувалися перед повномасштабним вторгненням в Україну.

У Росії стверджують, що в ніч на 3 травня невідомі дрони начебто “атакували” Кремль, і прогнозовано звинуватили в цьому Україну. В РФ погрожували “відповісти за спробу удару по Кремлю”.

Україна відкидає звинувачення. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не атакує ні Москву, ні Кремль, а захищає свою територію.

Джерело: Білий дім

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