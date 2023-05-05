США та Австралія працюють над спільним пакетом допомоги Україні – ЗМІ

Австралія та США можуть оголосити про спільний пакет допомоги Україні вже наприкінці місяця. Про це повідомляє австралійське видання Kalkine Media.

Зазначається, що обидві країни спільно працюють над пакетом військової допомоги.

Інтерес до спільного пакету допомоги, про який вперше повідомило видання Australian Financial Review і пізніше підтвердило AAP, з’явився напередодні візиту президента США Джо Байдена до Австралії.

Міністр фінансів Австралії Джим Чалмерс заявив, що Канберра продовжить підтримувати Київ.

– Ми є великими прихильниками зусиль України, спрямованих на відсіч російським окупантам, і це буде відображено в бюджеті. Ми вітаємо неабияку мужність і відданість українського народу, – сказав він журналістам у п’ятницю в Канберрі.

У межах саміту “четвірки”, який відбудеться у Сіднеї найближчого тижня, відбудеться зустріч лідерів Австралії, Японії, Індії та США. На порядку денному стоятимуть питання миру і стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Посол України в Австралії Василь Мірошниченко заявив, що вітає будь-яку допомогу.

– Про це ще зарано говорити, але було б добре, якби щось схоже з’явилося, тому що це дуже допомогло б Україні, – сказав він в інтерв’ю AAP.

На тлі занепокоєння щодо втоми від допомоги у зв’язку з війною, яка триває вже другий рік, Мірошниченко наголосив на важливості того, щоб демократичні країни продовжували протистояти Росії та захищати Україну від постійного авторитаризму.

Він додав, що надзвичайно важливо захищати демократію. Крім того, слід переконатися, що Україна переможе, щоб не заохочувати інших авторитарних лідерів чинити щось подібне в регіоні.

Джерело: Kalkine Media

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