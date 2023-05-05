У Британії пройшли підготовку майже 15 тис. військових – Шмигаль

У Великій Британії вже пройшли підготовку майже 15 тис. українських військових.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

У п’ятницю, 5 травня, він разом із британським міністром оборони Беном Воллесом та першою леді України Оленою Зеленською відвідав тренувальну базу, де тренуються військові ЗСУ, та ознайомився з процесом навчання.

— Скоординували з Беном Воллесом кроки, необхідні для нашого контрнаступу та для подальшого зміцнення обороноздатності України. Систематично рухаємося в цьому напрямку, – зазначив Шмигаль.

Глава українського уряду наголосив, що наша армія опановує стандарти НАТО на практиці: на полі тренувань від досвідчених наставників та на полі бою під час боротьби з ворогом.

Шмигаль подякував Великій Британії за започаткування операції Interflex з навчання українських військових за участі дев’яти країн-партнерів. А також нашим захисникам за службу державі.

Раніше повідомлялося, що у 2023 році у навчальній операції Interflex братимуть участь найкращі інструктори збройних сил Великої Британії, Австралії, Данії, Канади, Литви, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Фінляндії, Швеції та України.

У січні повідомлялося про плани підготувати близько 20 тис. українських військовослужбовців.

Фото: Денис Шмигаль

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