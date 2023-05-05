Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ми рекомендуємо
Загроза ядерного удару: якими можуть бути наслідки і як врятуватися
Від Путіна відвертається частина російської еліти – міністр оборони ФРН
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з РФ – Зеленський підписав закон
У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог
Очільник військової розвідки Естонії озвучив точну дату контрнаступу ЗСУ
Світові новини
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У Британії пройшли підготовку майже 15 тис. військових – Шмигаль

У Британії пройшли підготовку майже 15 тис. військових – Шмигаль

У Великій Британії вже пройшли підготовку майже 15 тис. українських військових.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

У п’ятницю, 5 травня, він разом із британським міністром оборони Беном Воллесом та першою леді України Оленою Зеленською відвідав тренувальну базу, де тренуються військові ЗСУ, та ознайомився з процесом навчання.

— Скоординували з Беном Воллесом кроки, необхідні для нашого контрнаступу та для подальшого зміцнення обороноздатності України. Систематично рухаємося в цьому напрямку, – зазначив Шмигаль.

Глава українського уряду наголосив, що наша армія опановує стандарти НАТО на практиці: на полі тренувань від досвідчених наставників та на полі бою під час боротьби з ворогом.

У Британії пройшли підготовку майже 15 тис. військових – Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль
У Британії пройшли підготовку майже 15 тис. військових – Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль
У Британії пройшли підготовку майже 15 тис. військових – Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль
У Британії пройшли підготовку майже 15 тис. військових – Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль
У Британії пройшли підготовку майже 15 тис. військових – Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль
У Британії пройшли підготовку майже 15 тис. військових – Шмигаль
У Британії пройшли підготовку майже 15 тис. військових – Шмигаль
У Британії пройшли підготовку майже 15 тис. військових – Шмигаль
У Британії пройшли підготовку майже 15 тис. військових – Шмигаль
У Британії пройшли підготовку майже 15 тис. військових – Шмигаль

Шмигаль подякував Великій Британії за започаткування операції Interflex з навчання українських військових за участі дев’яти країн-партнерів. А також нашим захисникам за службу державі.

Раніше повідомлялося, що у 2023 році у навчальній операції Interflex братимуть участь найкращі інструктори збройних сил Великої Британії, Австралії, Данії, Канади, Литви, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Фінляндії, Швеції та України.

У січні повідомлялося про плани підготувати близько 20 тис. українських військовослужбовців.

Фото: Денис Шмигаль

Бен Воллес, Військові навчання, Велика Британія, Денис Шмигаль, ЗСУ, Олена Зеленська
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
ЗСУ не коментуватимуть інформацію про “збиття” ракети Кинджал над Києвом
Повітряні сили ЗСУ
Як над Києвом Bayraktar збивали: хронологія подій
Ліквідація падіння уламків Байрактару в Києві 4 травня 2023
Укрпошта відкрила передзамовлення для нових марок, присвячених Гвардії наступу
Укрпошта
Україні вдалося повернути тіла ще 80 загиблих військових – Мінреінтеграції
шеврон ЗСУ
Інших БпЛА над Києвом, окрім Bayraktar, увечері не було – Ігнат
Юрій Ігнат
Відео
Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську

Знімальна група Фактів ICTV потрапила під обстріл під час знімання сюжету у Сіверську на Донеччині. Як усе було – дивіться у матеріалі.

Владислав Круглов
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (05.05.2023)
У Британії пройшли підготовку майже 15 тис. військових – Шмигаль
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (05.05.2023)
У Британії пройшли підготовку майже 15 тис. військових – Шмигаль
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (05.05.2023)
У Британії пройшли підготовку майже 15 тис. військових – Шмигаль
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (05.05.2023)
У Британії пройшли підготовку майже 15 тис. військових – Шмигаль
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь