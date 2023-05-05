Україна отримає 80 танків Leopard 1 від Данії і Німеччини – міністр озвучив дати

Данія спільно з Німеччиною передадуть Україні 80 танків Leopard 1. Про це повідомило данське видання TV2 Nyheder.

За словами виконувача обов’язків міністра оборони Данії Троельса Лунда Поульсена, танки будуть готові до використання ЗСУ вже з 1 червня. Підготовка українських танкістів триватиме близько місяця.

– Допомогу, яку ми зараз побачимо у вигляді перших поставок, ми б окреслили, як дуже, дуже велику. Той факт, що ми передаємо 80 танків Leopard 1 – це значна кількість, – сказав Поульсен.

Очільник Міноборони Данії зараз перебуває з візитом у Берліні. Разом із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом він зустрівся з данськими інструкторами, які навчають українців користуватися цими танками.

Поульсен зазначив, що вказані танки Leopard 1 були виведені з експлуатації 2005 року. Вони перебували на зберіганні.

– Вони (танки. – Ред.) мають дуже гарну здатність до стрільби та хорошу можливість орієнтуватися на місцевості”, – додав Поульсен.

У лютому повідомлялося, що Данія спільно з Німеччиною та Нідерландами планує передати Україні щонайменше 100 танків Leopard 1, які придбають у представників німецької промисловості.

Джерело: TV2 Nyheder

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.