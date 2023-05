Від початку травня РФ щогодини завдавала ударів по Україні – Держдеп США

Протягом перших чотирьох днів травня війська РФ здійснили понад 145 атак на територію Україну. Це означає, що російські загарбники запускали щогодини більш ніж одну ракету, дрон чи авіабомбу.

Про це заявив на брифінгу представник Держдепартаменту США Ведант Патель.

Патель додав, що українські військові ефективно використовують свої засоби протиповітряної оборони. Однак “боягузливі атаки РФ все одно призвели до поранень і вбивств понад сотні невинних мирних жителів” по всій Україні лише за останні три дні, серед яких щонайменше п’ятеро дітей.

Since May 1, Russia launched more than 145 airstrikes across Ukraine. That means Russia has launched more than one missile, drone, or bomb every hour, 24 hours a day, four days straight.

Yesterday we announced another $300M in security assistance for Ukraine. #UnitedWithUkraine pic.twitter.com/yAAJeJcoXG

