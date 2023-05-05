Від початку травня РФ щогодини завдавала ударів по Україні – Держдеп США

Протягом перших чотирьох днів травня війська РФ здійснили понад 145 атак на територію Україну. Це означає, що російські загарбники запускали щогодини більш ніж одну ракету, дрон чи авіабомбу.

Про це заявив на брифінгу представник Держдепартаменту США Ведант Патель.

– З 1 травня Росія завдала понад 145 авіаударів по території України. Це означає, що РФ запускала більше однієї ракети, безпілотника чи бомби щогодини, 24 години на добу, протягом чотирьох днів поспіль, – наголосив він.

Патель додав, що українські військові ефективно використовують свої засоби протиповітряної оборони. Однак “боягузливі атаки РФ все одно призвели до поранень і вбивств понад сотні невинних мирних жителів” по всій Україні лише за останні три дні, серед яких щонайменше п’ятеро дітей.

Since May 1, Russia launched more than 145 airstrikes across Ukraine. That means Russia has launched more than one missile, drone, or bomb every hour, 24 hours a day, four days straight. Yesterday we announced another $300M in security assistance for Ukraine. #UnitedWithUkraine pic.twitter.com/yAAJeJcoXG — Vedant Patel (@StateDeputySpox) May 4, 2023

Представник Держдепу уточнив, що США не можуть не реагувати на жорстокі атаки РФ по українській цивільній інфраструктурі. Він нагадав, що 3 травня Пентагон надав новий пакет військової допомоги для України на $300 млн. Загалом же Сполучені Штати виділили $35,8 млрд допомоги від початку повномасштабної війни.

Патель запевнив, що США продовжать допомагати Україні захищатися від російської агресії, а також відзначив хоробрість та стійкість українських військових і всього народу.

Джерело: Держдеп США

Фото: Скриншот з відео

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