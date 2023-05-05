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Світові новини
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Від початку травня РФ щогодини завдавала ударів по Україні – Держдеп США

Ведант Патель

Протягом перших чотирьох днів травня війська РФ здійснили понад 145 атак на територію Україну. Це означає, що російські загарбники запускали щогодини більш ніж одну ракету, дрон чи авіабомбу.

Про це заявив на брифінгу представник Держдепартаменту США Ведант Патель.

– З 1 травня Росія завдала понад 145 авіаударів по території України. Це означає, що РФ запускала більше однієї ракети, безпілотника чи бомби щогодини, 24 години на добу, протягом чотирьох днів поспіль, – наголосив він.

Патель додав, що українські військові ефективно використовують свої засоби протиповітряної оборони. Однак “боягузливі атаки РФ все одно призвели до поранень і вбивств понад сотні невинних мирних жителів” по всій Україні лише за останні три дні, серед яких щонайменше п’ятеро дітей.

Представник Держдепу уточнив, що США не можуть не реагувати на жорстокі атаки РФ по українській цивільній інфраструктурі. Він нагадав, що 3 травня Пентагон надав новий пакет військової допомоги для України на $300 млн. Загалом же Сполучені Штати виділили $35,8 млрд допомоги від початку повномасштабної війни.

Патель запевнив, що США продовжать допомагати Україні захищатися від російської агресії, а також відзначив хоробрість та стійкість українських військових і всього народу.

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Від початку травня РФ щогодини завдавала ударів по Україні – Держдеп США

Джерело: Держдеп США

Фото: Скриншот з відео

Війна в Україні, Держдеп США, Ракетні удари Росії, Російська агресія
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