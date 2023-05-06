Демократія проти автократії: президент Чехії закликав створити противагу Китаю та РФ

Країни Заходу вступають в епоху стратегічної конкуренції між демократією, з одного боку, та автократичними правителями – з іншого.

Таку думку висловив президент Чехії Петр Павел під час лекції в Королівському коледжі оборонних наук (RCDS) у Лондоні, де він раніше навчався.

Як приклад автократій він навів Росію, яка веде агресивну війну проти України, та Китай, який економічно посилює свій вплив у світі.

Павел пригадав, що під час його навчання в коледжі у 2005 році ключовою темою для обговорення був міжнародний тероризм після краху біполярного світу та розпаду СРСР.

– Ми вірили, що на нас чекають лише безхмарні часи, сповнені співпраці та взаєморозуміння. Тоді ми не знали, що постанемо перед черговим суперництвом, конфронтацією на рівні великих держав, особливо ядерних, – зазначив він.

За словами президента Чехії, на боці демократії потенційно будуть держави, які хоч і мають певні недоліки, проте намагаються бути демократичними та готові до співпраці.

А з іншого боку перебувають ті, хто хоче змінити світовий порядок, переписати норми міжнародного права, правила міжнародної торгівлі, “отримати більше впливу і влади над низкою країн”.

Серед таких автократичних країн Петр Павел назвав Росію, яка, за його словами, не приховує планів відновити “велич колишнього СРСР”, а також посилює вплив в Африці через найманців ПВК Вагнер.

Сюди ж він відніс і Китай, який використовує не військові, а економічні інструменти, частково чи повністю володіє низкою критично важливих об’єктів інфраструктури в Європі.

Президент Чехії додав, що демократичні країни мають бути об’єднані, щоб успішно протистояти автократіям.

– Якщо ми хочемо зберегти нинішній світовий порядок із його міжнародно-правовими нормами, правами людини, методами нашої співпраці, нам доведеться об’єднатися і створити достатню противагу Китаю, Росії і, можливо, іншим країнам, які зараз формують блок проти того, що ми можемо назвати політичним Заходом, – наголосив Павел.

Він уточнив, що йдеться не лише про Європу чи Північну Америку, а й про інші країни, зокрема Індо-Тихоокеанського регіону.

Нещодавно Петр Павел заявляв, що Китай не може виступати посередником між Україною та РФ, оскільки Пекіну вигідне затягування війни.

Джерело: ČTK

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