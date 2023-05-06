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Світові новини
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Памʼятаю щиру емоцію до України: Зеленський привітав Чарльза III з коронацією

Володимир Зеленський привітав українців із Великоднем
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський привітав короля Великої Британії Чарльза III та королеви Каміли з історичною для країни подією – з коронацією.

– Від імені всього українського народу я вітаю їх Величностей – справжніх друзів України – із цією історичною подією, яка починає нову епоху британської монархії. Бажаю королю Чарльзу III довгих років успішного правління, а народу Сполученого Королівства – процвітання та спільних із нами перемог, – зазначив президент у відеозверненні 6 травня.

Зеленський сказав, що для нього було честю зустрітися особисто з королем Чарльзом III у Лондоні. Він розповів, що памʼятає розмову, щиру емоцію до України й українців. Президент подякував йому та всім британцям за підтримку.

Сьогодні глава уряду України Денис Шмигаль та перша леді України Олена Зеленська представляють державу в Сполученому Королівстві, де відбулась коронація короля Чарльза III та королеви Каміли.

Водночас 6 травня відзначається День української піхоти – це професійне свято захисників, яке завжди заслуговує на спеціальну увагу. Найчисленніша складова Сухопутних військ ЗСУ, чия стійкість найважливіша для оборони, а результативність особливо важлива, зазначив президент.

– Дякую кожному і кожній, хто допомагає захищати життя і свободу! Слава всім нашим воїнам, які зараз у бою! Слава нашому прекрасному народу! Слава Україні, – наголосив президент у відеозверненні.

Президент передав орден Золота Зірка рідним капітана Валерія Глєбова, який загинув у бою. Він був командиром мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону 93 окремої механізованої бригади Холодний Яр.

– Шеврон Героя України мені передала його донька Вікторія. Я буду берегти його. Це велика честь для мене.

Сьогодні вдалося повернути з російського полону ще 45 наших воїнів, які захищали Азовсталь. Зеленський наголосив, що Україна має повернути та поверне всіх наших людей із російської неволі.

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Війна в Україні, Велика Британія, Володимир Зеленський, Офіс президента, Україна-Велика Британія, Чарльз ІІІ
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