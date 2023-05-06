Памʼятаю щиру емоцію до України: Зеленський привітав Чарльза III з коронацією
Президент України Володимир Зеленський привітав короля Великої Британії Чарльза III та королеви Каміли з історичною для країни подією – з коронацією.
– Від імені всього українського народу я вітаю їх Величностей – справжніх друзів України – із цією історичною подією, яка починає нову епоху британської монархії. Бажаю королю Чарльзу III довгих років успішного правління, а народу Сполученого Королівства – процвітання та спільних із нами перемог, – зазначив президент у відеозверненні 6 травня.
Зеленський сказав, що для нього було честю зустрітися особисто з королем Чарльзом III у Лондоні. Він розповів, що памʼятає розмову, щиру емоцію до України й українців. Президент подякував йому та всім британцям за підтримку.
Сьогодні глава уряду України Денис Шмигаль та перша леді України Олена Зеленська представляють державу в Сполученому Королівстві, де відбулась коронація короля Чарльза III та королеви Каміли.
Водночас 6 травня відзначається День української піхоти – це професійне свято захисників, яке завжди заслуговує на спеціальну увагу. Найчисленніша складова Сухопутних військ ЗСУ, чия стійкість найважливіша для оборони, а результативність особливо важлива, зазначив президент.
– Дякую кожному і кожній, хто допомагає захищати життя і свободу! Слава всім нашим воїнам, які зараз у бою! Слава нашому прекрасному народу! Слава Україні, – наголосив президент у відеозверненні.
Президент передав орден Золота Зірка рідним капітана Валерія Глєбова, який загинув у бою. Він був командиром мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону 93 окремої механізованої бригади Холодний Яр.
– Шеврон Героя України мені передала його донька Вікторія. Я буду берегти його. Це велика честь для мене.
Сьогодні вдалося повернути з російського полону ще 45 наших воїнів, які захищали Азовсталь. Зеленський наголосив, що Україна має повернути та поверне всіх наших людей із російської неволі.