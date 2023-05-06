Памʼятаю щиру емоцію до України: Зеленський привітав Чарльза III з коронацією

Президент України Володимир Зеленський привітав короля Великої Британії Чарльза III та королеви Каміли з історичною для країни подією – з коронацією.

– Від імені всього українського народу я вітаю їх Величностей – справжніх друзів України – із цією історичною подією, яка починає нову епоху британської монархії. Бажаю королю Чарльзу III довгих років успішного правління, а народу Сполученого Королівства – процвітання та спільних із нами перемог, – зазначив президент у відеозверненні 6 травня.

Зеленський сказав, що для нього було честю зустрітися особисто з королем Чарльзом III у Лондоні. Він розповів, що памʼятає розмову, щиру емоцію до України й українців. Президент подякував йому та всім британцям за підтримку.

Сьогодні глава уряду України Денис Шмигаль та перша леді України Олена Зеленська представляють державу в Сполученому Королівстві, де відбулась коронація короля Чарльза III та королеви Каміли.

Водночас 6 травня відзначається День української піхоти – це професійне свято захисників, яке завжди заслуговує на спеціальну увагу. Найчисленніша складова Сухопутних військ ЗСУ, чия стійкість найважливіша для оборони, а результативність особливо важлива, зазначив президент.

– Дякую кожному і кожній, хто допомагає захищати життя і свободу! Слава всім нашим воїнам, які зараз у бою! Слава нашому прекрасному народу! Слава Україні, – наголосив президент у відеозверненні.

Президент передав орден Золота Зірка рідним капітана Валерія Глєбова, який загинув у бою. Він був командиром мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону 93 окремої механізованої бригади Холодний Яр.

– Шеврон Героя України мені передала його донька Вікторія. Я буду берегти його. Це велика честь для мене.

Сьогодні вдалося повернути з російського полону ще 45 наших воїнів, які захищали Азовсталь. Зеленський наголосив, що Україна має повернути та поверне всіх наших людей із російської неволі.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.