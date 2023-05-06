В Офісі президента натякнули, хто організував замах на пропагандиста Прилєпіна

В Офісі президента України натякнули, що замах на колишнього депутата Державної думи РФ Захара Прилєпіна нібито здійснили російські спеціальні служби.

Про це заявив радник Офісу президента України Михайло Подоляк. Він порівняв прокремлівського пропагандиста з молохом.

– Молох завжди передбачуваний. Він ніколи не зупиняється у своїй жратві. Спочатку пожирає ворогів, потім – випадкових людей, наприкінці – своїх, – сказав Подоляк.

Він зазначив, що Кремль намагається продовжити агонію путінського клану та зберегти нібито ілюзорний тотальний контроль, тому розгортає маховик репресій.

– Російська репресивна машина прискорює темп і наздоганяє всіх підряд, додаючи (на особливо вишуканий десерт) Z і V активістів. Напередодні краху Москва буде надзвичайно похмурою, – вважає Подоляк.

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