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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Жителі Канади, яку формально очолює Чарльз III, виступають проти монархії – опитування

король Чарльз III
Фото: Depositphotos

У Канаді, яка входить до Співдружності націй і яку формально очолює король Британії, дві третини населення виступають за ліквідацію монархії. 

Про це йдеться в останньому опитуванні соціологічної компанії Abacus Data.

Лише 30% канадців виступили за, водночас 52% вважають, що країна не повинна керуватись монархією. Ще 18% сказали, що їм байдуже.

З 2020 року кількість тих, хто однозначно вважає, що Канада повинна очолюватися монархом, знизилася на 6%, а кількість тих, хто виступає проти монархії, зросла на 7%.

В опитуванні зазначається, якби в Канаді відбувся референдум щодо майбутнього монархії, 64% канадців проголосували б за її ліквідацію і лише 36% – за збереження. Якщо порівняти з 2020 роком, то кількість тих, хто виступає за ліквідацію монархії в Канаді, зросла на 8%.

– Підтримка ліквідації монархії в Канаді є послідовною серед усіх демографічних груп і спостерігається в усіх регіонах. У франкомовному Квебеку підтримка скасування монархії найбільша – 82%, – йдеться у повідомленні. 

Соціолог Abacus Data Девід Колетто пояснив, що приязне ставлення до монархії в Канаді стосувалось лише Єлизавети II, яка померла у вересні 2022 року.

– З її смертю зникла причина виявляти будь-яку повагу до цієї інституції. Канада дуже змінилася за останні 20 років. Зміна поколінь та імміграція з неєвропейських країн означає, що монархія стала набагато менш актуальною, – прокоментував соціолог.

Зазначається, що опитування з’явилось напередодні церемонії коронації нового короля Сполученого Королівства Чарльза III, яка відбудеться сьогодні, 6 травня.

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Джерело: Politico
Елизавета II, Канада, Опитування, Чарльз ІІІ
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