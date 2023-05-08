Більше схоже на петарду: що сталося у Кремлі та чи здатні дрони ЗСУ атакувати Москву

Після загадкового вибуху над Кремлем, Москва традиційно звинуватила Київ у “тероризмі” та заборонила польоти дронів. Але чи здатні українські безпілотники атакувати серце влади президента РФ Володимира Путіна? І чи врятує заборона від нових вибухів? Журналісти Фактів тижня розібрали основні версії того, що сталося.

Президент України Володимир Зеленський у відповідь на звинувачення Кремля зазначив, що Кремль для Києва не є актуальною військовою ціллю, а долю Путіна згодом вирішить Гаазький трибунал.

– Всі знали, що він повернувся в Москву і не був в Кремлі, а був десь в Ново-Огарьово. І на всьому цьому тлі намагаються звинувачувати, що хтось намагався вбити Путіна там, де його не було, – розповів генерал-майор Служби безпеки України Віктор Ягун.

Речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначив, що у Кремлі Путіна в той час не було. На його думку, потужність дронів-камікадзе, які були застосовані, навряд чи могла завдати хоча б мінімальної шкоди президенту РФ або його оточенню.

Теоретично з території України можна дістатися до Москви: 500 км для сучасних бойових дронів – цілком досяжна відстань. Але те, що вибухнуло над Червоною площею, не схоже на військову розробку.

– Як воно підірвалося – там не кілограми. Там було те, що військові, скажімо так, називають петардою. Воно не може завдати такої колосальної матеріальної шкоди, – зазначив військовий оглядач Михайло Жирохов.

Ще одна ймовірна причина – загострення в Путіна фобії щодо замаху на його життя. В історії вже були прецеденти, коли президента Єгипту Анвара Садата розстріляли прямо під час воєнного параду. Можливо, в Кремлі розмірковують, як замінити Путіна на телевізійну картинку?

– Може статися так, що зміниться формат участі президента Російської Федерації в цьому заході. Відеозвернення – такий варіант можливий, – вважає генерал-майор СБУ Віктор Ягун.

На користь цього також свідчить умовна нездоланність кремлівської протиповітряної оборони.

– Все, що відбувається в Кремлі, який повністю перебуває під контролем Федеральної служби охорони, яка забезпечує першочергово охорону Путіна і вищих посадових осіб, не могло відбутися без його санкціонування, – наголосив Ягун.

Водночас за останні місяці кількість безпілотних апаратів, які знаходять у лісах під Москвою і великих обласних центрів, очевидно стала більшою. Або ж у такий спосіб диктатору передають привіт ображені російські генерали? Насправді версій чимало, але жодна не на користь Кремля. Війна, попри обіцянки Путіна, для росіян тепер точно вийшла з телевізора.

Лише за останній тиждень в Росії стався вибух на воєнному летовищі в Брянській області, ще двічі палав нафтопереробний завод у Ставропіллі.

– На території Криму є щонайменше 100 військових об’єктів різного ступеня важливості. Очевидно, що всі ці об’єкти є пріоритетними цілями для українських ракетних систем або операторів дронів камікадзе, – зазначив речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Саме ці удари, а не вибухи над Кремлем, мають військову доцільність та вкладаються в концепцію підготовки до майбутніх масштабних операцій Збройних сил України.

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