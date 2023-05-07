Катастрофа для РФ відбувається зараз, а найгірше ще попереду – Данілов
Катастрофа для країни-агресора Російської Федерації відбувається вже зараз, але найгірше на РФ очікує ще попереду – поразка, суд і контрибуції.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. На його думку, найбільша геополітична катастрофа – це факт, а не прогноз.
– Найбільша геополітична катастрофа, про яку казав Путін, виявилась прогнозом, а не фактом. Катастрофа для Росії відбувається зараз, і найгірше попереду – поразка, розпад, суд, контрибуції. Все буде Україна, – заявив він.
Варто згадати, що ще у 2005 році президент Росії Володимир Путін назвав розпад Радянського Союзу 1991 року нібито найбільшою геополітичною катастрофою XX століття.
Гуляйполе відважно не кориться окупантам, хоч ті щодня підступно й хаотично гатять по ньому з артилерії та авіації. Там уже не лишилося уцілілих будинків, натомість ще мешкає кілька тисяч відчайдухів, які з різних причин воліють не їхати з містечка, хоч світла та водопостачання немає більше року.Андрій Почтєв