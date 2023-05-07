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Юля Захарченко, редакторка стрічки

Катастрофа для РФ відбувається зараз, а найгірше ще попереду – Данілов

Олексій Данілов
Фото: УНІАН

Катастрофа для країни-агресора Російської Федерації відбувається вже зараз, але найгірше на РФ очікує ще попереду – поразка, суд і контрибуції.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. На його думку, найбільша геополітична катастрофа – це факт, а не прогноз.

– Найбільша геополітична катастрофа, про яку казав Путін, виявилась прогнозом, а не фактом. Катастрофа для Росії відбувається зараз, і найгірше попереду – поразка, розпад, суд, контрибуції. Все буде Україна, – заявив він.

Варто згадати, що ще у 2005 році президент Росії Володимир Путін назвав розпад Радянського Союзу 1991 року нібито найбільшою геополітичною катастрофою XX століття.

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Війна в Україні, Володимир Путін, Олексій Данілов, РНБО, СРСР
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