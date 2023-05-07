Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Била і знущалася: у найстаршої матері України забрали 12-річну доньку
Терміново
Усі дрони та ракети знищено: що відомо про атаку на Київ вночі 4 травня
Світові новини
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Пов’язана з особистим конфліктом: в ЦНС пояснили, про що свідчить заява Пригожина

Пов’язана з особистим конфліктом: в ЦНС пояснили, про що свідчить заява Пригожина
Фото: Getty Images

Заява власника приватної військової компанії Вагнер Євгена Пригожина про нібито відхід з Бахмута 10 травня свідчить про наростання конфлікту між ним і міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.

За даними Центру національного спротиву, поки немає підстав говорити про виведення найманців ПВК з міста. Пригожин почав інформаційну кампанію щодо виведення вагнерівців з Бахмута ще в березні 2023 року.

Це свідчить про те, що настав новий етап у конфлікті між військово-політичними елітами РФ. Зокрема, Шойгу та начальник генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов розглядали ПВК Вагнер як гарматне м’ясо.

– Позиція Шойгу щодо непостачання боєприпасів для вагнерівців пов’язана з особистим конфліктом з Пригожиним у боротьбі за впливи в Кремлі. Але не лише у боєприпасах проблеми Вагнер. Вже кілька місяців Пригожин не може поповнити лави ПВК новими бойовиками. Міноборони РФ системно виснажувало Вагнер, щоб суттєво зменшити потенціал ПВК. Це веде до послаблення впливів самого Пригожина, – йдеться у повідомленні.

У ЦНС вважають, що нині немає підстав констатувати, що Пригожин виводить свої сили з Бахмута. Найманці ПВК Вагнер штурмують позиції ЗСУ та намагаються захопити місто до 9 травня.

Читайте також
Заяви Пригожина про брак боєприпасів є блефом – Череватий
пригожин, череватий

Джерело: Центр національного спротиву

Бахмут, Війна в Україні, Міноборони РФ, ПВК Вагнера, Сергій Шойгу
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Обмін захисників Маріуполя та активність дронів РФ: 438-й день війни
Пов’язана з особистим конфліктом: в ЦНС пояснили, про що свідчить заява Пригожина
Ці ракети летіли б в нікуди: чому важливо було мовчати про збиття Кинджалу
ракета Кинджал
Бомбардувальник Ту-22М3: чому він такий небезпечний, головні характеристики
Бомбардувальник Ту-22М3
СБУ про підрив авто з Прилєпіним: смерть – єдина перспектива для окупантів
Пов’язана з особистим конфліктом: в ЦНС пояснили, про що свідчить заява Пригожина
У Дніпрі прогриміли вибухи після оголошення повітряної тривоги
Пов’язана з особистим конфліктом: в ЦНС пояснили, про що свідчить заява Пригожина
Відео
Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську

Знімальна група Фактів ICTV потрапила під обстріл під час знімання сюжету у Сіверську на Донеччині. Як усе було – дивіться у матеріалі.

Владислав Круглов
ДНК. Свої: як жінка шукає інформацію про брата у полоні РФ
Пов’язана з особистим конфліктом: в ЦНС пояснили, про що свідчить заява Пригожина
У Києві відбувся конгрес, присвячений жінкам у сфері безпеки та оборони
Пов’язана з особистим конфліктом: в ЦНС пояснили, про що свідчить заява Пригожина
Пошкоджені майже усі будівлі! Хто залишився у Гуляйполі і хто рятує місто
Пов’язана з особистим конфліктом: в ЦНС пояснили, про що свідчить заява Пригожина
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (05.05.2023)
Пов’язана з особистим конфліктом: в ЦНС пояснили, про що свідчить заява Пригожина
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь