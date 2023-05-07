Пов’язана з особистим конфліктом: в ЦНС пояснили, про що свідчить заява Пригожина

Заява власника приватної військової компанії Вагнер Євгена Пригожина про нібито відхід з Бахмута 10 травня свідчить про наростання конфлікту між ним і міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.

За даними Центру національного спротиву, поки немає підстав говорити про виведення найманців ПВК з міста. Пригожин почав інформаційну кампанію щодо виведення вагнерівців з Бахмута ще в березні 2023 року.

Це свідчить про те, що настав новий етап у конфлікті між військово-політичними елітами РФ. Зокрема, Шойгу та начальник генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов розглядали ПВК Вагнер як гарматне м’ясо.

– Позиція Шойгу щодо непостачання боєприпасів для вагнерівців пов’язана з особистим конфліктом з Пригожиним у боротьбі за впливи в Кремлі. Але не лише у боєприпасах проблеми Вагнер. Вже кілька місяців Пригожин не може поповнити лави ПВК новими бойовиками. Міноборони РФ системно виснажувало Вагнер, щоб суттєво зменшити потенціал ПВК. Це веде до послаблення впливів самого Пригожина, – йдеться у повідомленні.

У ЦНС вважають, що нині немає підстав констатувати, що Пригожин виводить свої сили з Бахмута. Найманці ПВК Вагнер штурмують позиції ЗСУ та намагаються захопити місто до 9 травня.

Джерело: Центр національного спротиву

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