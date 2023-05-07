У Берліні суд скасував заборону на символіку РФ 9 травня, поліція вже оскаржила рішення

Адміністративний суд Берліна зняв заборону на демонстрацію російських прапорів та символіки 9 травня у районі меморіалу радянським воїнам у берлінському районі Тіргартен.

Про це повідомила поліція Берліна у соціальній мережі Twitter.

— Берлінський адміністративний суд вчора (6 травня, – Ред.) дозволив демонстрацію російських прапорів 9 травня на радянському меморіалі в Тіргартен, – йдеться у повідомленні поліції.

Das VG Berlin hat gestern u.a. das Zeigen russischer Flaggen am Sowjetischen Ehrenmal in #Tiergarten am 9. Mai erlaubt.

Wir haben heute Morgen dagegen Beschwerde beim OVG eingelegt.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) May 7, 2023

Там також зазначили, що вранці у неділю, 7 травня, подали скаргу на це рішення до Вищого адміністративного суду федеральних земель Берлін та Бранденбург.

Поліція оскаржила це рішення, аргументуючи побоюванням щодо відкритих конфліктів між представниками української та російської діаспор у Берліні.

5 травня адміністративний суд Берліна скасував запроваджену поліцією заборону на використання українських прапорів 8 та 9 травня біля радянських меморіалів у Трептов-парку, Тіргартені та Шенхольцер-Гайде у німецькій столиці.

Тоді ж поліція Берліна повідомила, що не збирається оскаржувати рішення суду.

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