У Берліні суд скасував заборону на символіку РФ 9 травня, поліція вже оскаржила рішення
Адміністративний суд Берліна зняв заборону на демонстрацію російських прапорів та символіки 9 травня у районі меморіалу радянським воїнам у берлінському районі Тіргартен.
Про це повідомила поліція Берліна у соціальній мережі Twitter.
— Берлінський адміністративний суд вчора (6 травня, – Ред.) дозволив демонстрацію російських прапорів 9 травня на радянському меморіалі в Тіргартен, – йдеться у повідомленні поліції.
Das VG Berlin hat gestern u.a. das Zeigen russischer Flaggen am Sowjetischen Ehrenmal in #Tiergarten am 9. Mai erlaubt.
Wir haben heute Morgen dagegen Beschwerde beim OVG eingelegt.
^tsm
— Polizei Berlin (@polizeiberlin) May 7, 2023
Там також зазначили, що вранці у неділю, 7 травня, подали скаргу на це рішення до Вищого адміністративного суду федеральних земель Берлін та Бранденбург.
Поліція оскаржила це рішення, аргументуючи побоюванням щодо відкритих конфліктів між представниками української та російської діаспор у Берліні.
5 травня адміністративний суд Берліна скасував запроваджену поліцією заборону на використання українських прапорів 8 та 9 травня біля радянських меморіалів у Трептов-парку, Тіргартені та Шенхольцер-Гайде у німецькій столиці.
Тоді ж поліція Берліна повідомила, що не збирається оскаржувати рішення суду.
Гуляйполе відважно не кориться окупантам, хоч ті щодня підступно й хаотично гатять по ньому з артилерії та авіації. Там уже не лишилося уцілілих будинків, натомість ще мешкає кілька тисяч відчайдухів, які з різних причин воліють не їхати з містечка, хоч світла та водопостачання немає більше року.Андрій Почтєв