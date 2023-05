У Берліні суд скасував заборону на символіку РФ 9 травня, поліція вже оскаржила рішення

Адміністративний суд Берліна зняв заборону на демонстрацію російських прапорів та символіки 9 травня у районі меморіалу радянським воїнам у берлінському районі Тіргартен.

Про це повідомила поліція Берліна у соціальній мережі Twitter.

Das VG Berlin hat gestern u.a. das Zeigen russischer Flaggen am Sowjetischen Ehrenmal in #Tiergarten am 9. Mai erlaubt.

Wir haben heute Morgen dagegen Beschwerde beim OVG eingelegt.

— Polizei Berlin (@polizeiberlin) May 7, 2023