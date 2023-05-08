Андрій Табалов: Волошкове поле розглядає Європу як пріоритетний напрямок нашого експорту

За останній рік у молочній компанії Волошкове поле переглянули географію експорту в бік ЄС і планують найближчим часом наростити постачання молочної продукції до Європи.

Про це повідомив генеральний директор молочної компанії Волошкове поле Андрій Табалов.

За його словами, зараз серед основних експортних позицій виробника: масло, тверді сири, сухе молоко, казеїн, глазуровані сирки та згущене молоко.

– На відміну від експорту зерна, все це – автотранспортні перевозки, тому це набагато легше та швидше, а додана вартість такого експорту набагато вища, ніж у зерні. Раніше ми експортували в СНД – Туркменістан, Казахстан та інші. Але торік переглянули географію у бік ЄС. Зараз одне з наших підприємств проходить перевірку на отримання єврономера, – розповів Андрій Табалов.

Він також уточнив, що найбільш перспективними для експорту в компанії розглядають товари глибокої перероблювання – згущеного молока, високожирного масла 82%, глазурованих сирків.

– Наприклад, їх ми постачаємо навіть у США і Канаду. Попри те, що в ЄС досить розвинена молочна галузь, ми бачимо Європу як пріоритетний напрямок нашого експорту, тому в нього й інвестуємо, – додав директор.

І відзначив, що під час повномасштабної війни зберегти експортне постачання було складно, але компанії це вдалося.

Хоч фінансові показники компанії дещо нижчі за попередні роки, та Волошковому полю вдалося зберегти більшість робочих підрозділів.

– Головне – ми вижили. Ми змогли зберегти всі робочі підрозділи, за винятком того, який у Миколаївській області. Але загалом наш молочний бізнес залишився майже неушкодженим, попри ситуацію на ринку цільномолочної продукції. Загальне падіння на ньому становить 15%, а ми скоротилися в межах 10%. Це відбулося тому, що ми підхопили продажі компаній, що закрилися, й зуміли зберегти експортні постачання, – наголосив Андрій Табалов.

Фото: Андрій Табалов

Джерело : Forbes Україна

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