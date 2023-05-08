Ми вбиватимемо росіян у будь-якій точці світу до повної перемоги України – Буданов
Спеціальні служби України продовжуватимуть вбивати російських воєнних злочинців будь-де у світі до повної перемоги над агресором.
Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, коментуючи звинувачення Москви у нібито підриві російських пропагандистів.
– Не продовжуйте цю тему. Все, що я прокоментую, – це те, що ми вбивали росіян і вбиватимемо росіян будь-де на цьому світі до повної перемоги України, – сказав він.
Буданов стверджує, що те, що росіяни називають нібито тероризмом – це звільнення тимчасово окупованих територій України.
– Мене намагаються звинуватити в тероризмі з 2016 року. Але я хочу почати з того, що те, що вони називають “тероризмом”, ми називаємо звільненням. І це почалося не тому, що я збожеволів і почав вбивати людей у Москві. Це сталося тому, що вони вдерлися в нашу країну ще у 2014 році, – заявив керівник ГУР.
Джерело: Yahoo News
Гуляйполе відважно не кориться окупантам, хоч ті щодня підступно й хаотично гатять по ньому з артилерії та авіації. Там уже не лишилося уцілілих будинків, натомість ще мешкає кілька тисяч відчайдухів, які з різних причин воліють не їхати з містечка, хоч світла та водопостачання немає більше року.Андрій Почтєв