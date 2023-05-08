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Світові новини
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Ми вбиватимемо росіян у будь-якій точці світу до повної перемоги України – Буданов

Кирило Буданов
Фото: Міноборони

Спеціальні служби України продовжуватимуть вбивати російських воєнних злочинців будь-де у світі до повної перемоги над агресором.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, коментуючи звинувачення Москви у нібито підриві російських пропагандистів.

– Не продовжуйте цю тему. Все, що я прокоментую, – це те, що ми вбивали росіян і вбиватимемо росіян будь-де на цьому світі до повної перемоги України, – сказав він.

Буданов стверджує, що те, що росіяни називають нібито тероризмом – це звільнення тимчасово окупованих територій України.

– Мене намагаються звинуватити в тероризмі з 2016 року. Але я хочу почати з того, що те, що вони називають “тероризмом”, ми називаємо звільненням. І це почалося не тому, що я збожеволів і почав вбивати людей у ​​Москві. Це сталося тому, що вони вдерлися в нашу країну ще у 2014 році, – заявив керівник ГУР.

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Джерело: Yahoo News

Війна в Україні, Громадянство РФ, Кирило Буданов, Розвідка, спецслужби, Україна-Росія
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