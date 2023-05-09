НАТО підвищило готовність авіації після інциденту з російським винищувачем – ЗМІ
Північноатлантичний блок привів у стан підвищеної готовності підрозділи повітряного патрулювання після інциденту з російським винищувачем у Чорному морі.
Про це повідомляє видання The Jerusalem Times.
– Підрозділи повітряного патрулювання НАТО приведені в стан підвищеної готовності у відповідь на небезпечну поведінку російського військового літака поблизу польського літака Frontex над Чорним морем біля Румунії, – сказав чиновник НАТО на умовах анонімності.
За його словами, організація країн Північноатлантичного договору “зберігає пильність”.
Минулого тижня, польський літак, який патрулював у межах місії агентства ЄС Frontex (Агентства з охорони зовнішніх кордонів ЄС) поблизу берегів Румунії над Чорним морем, ледь уникнув зіткнення з російським винищувачем.
Небезпечні маневри, які неодноразово виконував російський винищувач у близькості до польського, спричинили “високий рівень турбулентності та серйозні труднощі в керуванні ним”. Пізніше у Прикордонній службі Польщі розповіли, що російський літак мало не врізався у польський.
Джерело: The Jerusalem Times
Гуляйполе відважно не кориться окупантам, хоч ті щодня підступно й хаотично гатять по ньому з артилерії та авіації. Там уже не лишилося уцілілих будинків, натомість ще мешкає кілька тисяч відчайдухів, які з різних причин воліють не їхати з містечка, хоч світла та водопостачання немає більше року.Андрій Почтєв, Тетяна Висоцька