НАТО підвищило готовність авіації після інциденту з російським винищувачем – ЗМІ

Північноатлантичний блок привів у стан підвищеної готовності підрозділи повітряного патрулювання після інциденту з російським винищувачем у Чорному морі.

Про це повідомляє видання The Jerusalem Times.

– Підрозділи повітряного патрулювання НАТО приведені в стан підвищеної готовності у відповідь на небезпечну поведінку російського військового літака поблизу польського літака Frontex над Чорним морем біля Румунії, – сказав чиновник НАТО на умовах анонімності.

За його словами, організація країн Північноатлантичного договору “зберігає пильність”.

Минулого тижня, польський літак, який патрулював у межах місії агентства ЄС Frontex (Агентства з охорони зовнішніх кордонів ЄС) поблизу берегів Румунії над Чорним морем, ледь уникнув зіткнення з російським винищувачем.

Небезпечні маневри, які неодноразово виконував російський винищувач у близькості до польського, спричинили “високий рівень турбулентності та серйозні труднощі в керуванні ним”. Пізніше у Прикордонній службі Польщі розповіли, що російський літак мало не врізався у польський.

Джерело: The Jerusalem Times

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