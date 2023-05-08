Вищий суд Берліна все ж заборонив російські прапори 9 травня

У Берліні Вищий адміністративний суд розглянув подану поліцією скаргу та ухвалив рішення заборонити російські та радянські прапори на меморіалах у німецькій столиці 9 травня.

Як повідомляє видання Bild з посиланням на речницю суду, заборона на використання прапорів та символіки РФ та СРСР залишається в силі.

Тож суд підтвердив постанову берлінської поліції в порядку спрощеного провадження і скасував інше рішення суду нижчої інстанції.

Апеляція поліції на рішення Адміністративного суду Берліна була успішною.

Напередодні Берлінський адміністративний суд скасував заборону на російські прапори та символіку 8 і 9 травня у районі Тіргартен. Поліція німецької столиці повідомила, що подала скаргу на це рішення. Там пояснили, що побоюються відкритих конфліктів між представниками української та російської діаспор у Берліні.

Раніше суд зняв заборону на українські прапори на меморіалах у берлінських районах Трептов-парк, Тіргартен та Шенхольцер-Гайд, і поліція не оскаржувала це рішення.

Джерело : Bild

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