Вищий суд Берліна все ж заборонив російські прапори 9 травня
У Берліні Вищий адміністративний суд розглянув подану поліцією скаргу та ухвалив рішення заборонити російські та радянські прапори на меморіалах у німецькій столиці 9 травня.
Як повідомляє видання Bild з посиланням на речницю суду, заборона на використання прапорів та символіки РФ та СРСР залишається в силі.
Тож суд підтвердив постанову берлінської поліції в порядку спрощеного провадження і скасував інше рішення суду нижчої інстанції.
Апеляція поліції на рішення Адміністративного суду Берліна була успішною.
Напередодні Берлінський адміністративний суд скасував заборону на російські прапори та символіку 8 і 9 травня у районі Тіргартен. Поліція німецької столиці повідомила, що подала скаргу на це рішення. Там пояснили, що побоюються відкритих конфліктів між представниками української та російської діаспор у Берліні.
Раніше суд зняв заборону на українські прапори на меморіалах у берлінських районах Трептов-парк, Тіргартен та Шенхольцер-Гайд, і поліція не оскаржувала це рішення.
Гуляйполе відважно не кориться окупантам, хоч ті щодня підступно й хаотично гатять по ньому з артилерії та авіації. Там уже не лишилося уцілілих будинків, натомість ще мешкає кілька тисяч відчайдухів, які з різних причин воліють не їхати з містечка, хоч світла та водопостачання немає більше року.Андрій Почтєв, Тетяна Висоцька