Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Терміново
Усі дрони та ракети знищено: що відомо про атаку на Київ вночі 4 травня
Била і знущалася: у найстаршої матері України забрали 12-річну доньку
Світові новини
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

ЄС планує запровадити санкції проти китайських компаній за допомогу РФ. У Пекіні відреагували

Ван Веньбінь - речник МЗС Китаю
Фото: Getty Images

Євросоюз планує запровадити санкції проти китайських компаній, які допомагають Росії вести війну проти України.

Видання Sky News зазначає, що таким чином у ЄС хочуть позбавити Росію технологій, які вона використовує на полі бою.

За даними Financial Times, у новому санкційному пакеті опинилися сім китайських компаній. Дві компанії з материкового Китаю — Semiconductors і King-Pai Technology, а також п’ять із Гонконгу, включаючи Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry та Alpha Trading Investments.

Новий санкційний пакет обговорять вже цього тижня. До санкційного списку, повідомляється, потрапили також особи, які вважаються причетними до депортації українських дітей.

Крім того, за даними ЗМІ, Євросоюз визначив Китай, Туреччину, ОАЕ, а також країни Центральної Азії та Кавказу як потенційних порушників.

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь назвав санкції незаконними і заявив, що Китай готовий вжити заходів для захисту своїх інтересів.

У китайському відомстві заявили, що виступають проти будь-яких заходів, спрямованих проти торгівлі на основі відносин з Росією.

— Ми взяли до відома відповідні повідомлення. Китай рішуче виступає проти незаконних санкцій або юрисдикції над Китаєм через китайсько-російську співпрацю, – заявив Ван Веньбінь на брифінгу.

За його словами, економічне і торговельне співробітництво між Китаєм і Росією є “відкритим і відвертим”. Ван додав, що Пекін вживатиме рішучих заходів для захисту своїх інтересів.

У неділю газета Financial Times повідомила, що сім китайських компаній, звинувачених у продажу Росії обладнання, яке може бути використане у виробництві зброї, були включені до нового пакету санкцій, який обговорюватиметься країнами-членами ЄС.

Санкційний список потребує одностайного схвалення 27 країн-членів Європейського Союзу.

Читайте також
Китай відмовляється називати Росію агресором, хоч і проголосував за це в ООН
Всекитайські збори народних представників

Джерело: Sky News, CNN, Financial Times
Європейський Союз, Війна в Україні, Китай, санкції
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Польща передала Україні 10 винищувачів МіГ-29 – Блащак
ЄС планує запровадити санкції проти китайських компаній за допомогу РФ. У Пекіні відреагували
Ланцет і Zala: на Херсонщині сили ППО знищили три російських безпілотники
БпЛА Ланцет
Бахмут, Азовсталь і затоплення крейсера Москва: які воєнні події найбільше вразили українців
Бахмут
Небезпечний шлях: Подоляк припустив, що Крим може позбутися автономії після деокупації
Михайло Подоляк
У Києві пролунав вибух без повітряної тривоги: в ОВА пояснили причину
вибух
Відео
Пошкоджені майже усі будівлі! Хто залишився у Гуляйполі і хто рятує місто

Гуляйполе відважно не кориться окупантам, хоч ті щодня підступно й хаотично гатять по ньому з артилерії та авіації. Там уже не лишилося уцілілих будинків, натомість ще мешкає кілька тисяч відчайдухів, які з різних причин воліють не їхати з містечка, хоч світла та водопостачання немає більше року.

Андрій Почтєв, Тетяна Висоцька
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (08.05.2023)
ЄС планує запровадити санкції проти китайських компаній за допомогу РФ. У Пекіні відреагували
ДНК. Свої: як жінка шукає інформацію про брата у полоні РФ
ЄС планує запровадити санкції проти китайських компаній за допомогу РФ. У Пекіні відреагували
У Києві відбувся конгрес, присвячений жінкам у сфері безпеки та оборони
ЄС планує запровадити санкції проти китайських компаній за допомогу РФ. У Пекіні відреагували
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (05.05.2023)
ЄС планує запровадити санкції проти китайських компаній за допомогу РФ. У Пекіні відреагували
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь