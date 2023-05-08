ЄС планує запровадити санкції проти китайських компаній за допомогу РФ. У Пекіні відреагували

Євросоюз планує запровадити санкції проти китайських компаній, які допомагають Росії вести війну проти України.

Видання Sky News зазначає, що таким чином у ЄС хочуть позбавити Росію технологій, які вона використовує на полі бою.

За даними Financial Times, у новому санкційному пакеті опинилися сім китайських компаній. Дві компанії з материкового Китаю — Semiconductors і King-Pai Technology, а також п’ять із Гонконгу, включаючи Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry та Alpha Trading Investments.

Новий санкційний пакет обговорять вже цього тижня. До санкційного списку, повідомляється, потрапили також особи, які вважаються причетними до депортації українських дітей.

Крім того, за даними ЗМІ, Євросоюз визначив Китай, Туреччину, ОАЕ, а також країни Центральної Азії та Кавказу як потенційних порушників.

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь назвав санкції незаконними і заявив, що Китай готовий вжити заходів для захисту своїх інтересів.

У китайському відомстві заявили, що виступають проти будь-яких заходів, спрямованих проти торгівлі на основі відносин з Росією.

— Ми взяли до відома відповідні повідомлення. Китай рішуче виступає проти незаконних санкцій або юрисдикції над Китаєм через китайсько-російську співпрацю, – заявив Ван Веньбінь на брифінгу.

За його словами, економічне і торговельне співробітництво між Китаєм і Росією є “відкритим і відвертим”. Ван додав, що Пекін вживатиме рішучих заходів для захисту своїх інтересів.

У неділю газета Financial Times повідомила, що сім китайських компаній, звинувачених у продажу Росії обладнання, яке може бути використане у виробництві зброї, були включені до нового пакету санкцій, який обговорюватиметься країнами-членами ЄС.

Санкційний список потребує одностайного схвалення 27 країн-членів Європейського Союзу.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.