Допомога Україні продовжиться, попри позицію деяких республіканців – сенатор

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл прогнозує, що фінансування США для підтримки українських військових продовжуватиметься, попри заклики деяких членів партії скоротити або припинити допомогу Києву, які дедалі частіше лунають з боку однопартійців-ізоляціоністів.

Про це повідомляє агенство Bloomberg.

— Я думаю, що ми маємо достатню підтримку в Конгресі, щоб продовжувати це ще довго. Все керівництво в Палаті представників і Сенаті в моїй партії дуже сильно виступає за перемогу над росіянами, – сказав Макконнелл.

Макконнелл, який домігся виділення США понад $100 млрд на військові потреби, також закликав президента Джо Байдена прискорити поставки високотехнологічного озброєння в Україну перед весняним наступом.

Проте республіканські виборці глибоко розділилися щодо фінансування України. А республіканці, які очолюють рейтинги перед президентськими праймеріз наступного року – 45-й президент Дональд Трамп і губернатор Флориди Рон ДеСантіс вагаються у питанні підтримки України з боку США.

Зокрема, ДеСантіс у березні, відповідаючи на запитання ведучого телеканалу Fox News, заявив, що війна не є життєво важливим інтересом США.

З огляду на такі заяви, Bloomberg пише, що Макконнелл з його позицією більше нагадують “політику республіканських прапороносців” часів холодної війни, ніж вискочок сьогоднішньої партії.

Макконнелл дуже непопулярний серед республіканців-трампістів. Але сам політик каже, що відчуває зрушення всередині партії.

— Я думаю, що партія Рональда Рейгана повертається сюди. Я думаю, що єдина хороша річ, яка з цього вийшла – це відновлення віри в те, що національна безпека є важливою, – сказав він.

За словами Макконнелла, його недовіра до Росії глибока. Його батько служив з генералом Джорджем Паттоном у Другу світову війну і писав додому листи, в яких висловлював своє занепокоєння щодо росіян.

Навіть коли відносини між двома наддержавами потеплішали, Макконнелл роками попереджав, що “Росія не є нашим другом”, і неодноразово називав президента Росії Володимира Путіна ворогом США.

Минулого тижня він аплодував, коли спікер Кевін Маккарті заявив російському журналісту, що продовжуватиме підтримувати допомогу Україні. Раніше Маккарті заявляв, що США не виписуватимуть Україні “порожній чек”.

Макконнелл також був задоволений тим, що нещодавній лист, який ставить під сумнів допомогу Україні, підписали лише три сенатори-республіканці. Він назвав їх виключеннями.

Політик попередив, що перемога Росії в Україні підбадьорить Путіна і підвищить ризик нападу Китаю на Тайвань. За його словами, інвестиції США в українську армію – це вигідна угода, якщо Україна зможе перемогти Росію.

Джерело : Bloomberg

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.