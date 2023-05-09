Дипломатів РФ у Варшаві вранці 9 травня розбудили звуки бомбардувань і сирен

Із самого ранку вівторка, 9 травня, у Варшаві (Польща) місцеві активісти “розбудили” російських дипломатів звуками сирен повітряної тривоги та бомбардувань.

Акцію провели активісти ініціативи Євромайдан-Варшава. Як зазначається на її Facebook-сторінці, звуки сирен почали лунати о 06:00 ранку під будинком, де мешкають дипломати РФ.

Таким чином активісти вирішили “привітати” росіян із 9 травня.

Вони розгорнули під будинком великий банер із хештегом #russiaisaterroriststate (Росія – терористична країна). Крім того, лунали гучні звуки, які нагадують сирени повітряної тривоги та бомбардувань.

– У Дєнь пабєди будимо їх звуками, якими вони будять українців ось уже дев’ятий рік. Прокидайтеся, рашисти! Ваш час настав! Ми хочемо, щоб сьогодні сучасні фашисти прокинулися від наслідків власних дій, – зазначили активісти.

Організатори акції уточнили, що не очікують від дипломатів РФ якихось правильних дій чи заяв. Натомість активісти хочуть, щоб їх видворили з Польщі.

– Ми не хочемо промовляти до їхньої совісті, нам не потрібні жодні слова чи дії від дипломатів, що представляють терористичний режим. Ми хочемо одного: щоб їх врешті вислали з Польщі. Бо вони не мають нічого спільного з цивілізованим світом, – наголошується у повідомленні.

Як відомо, в ніч на 9 травня війська РФ здійснили нову ракетну атаку на Україну. Окупанти запустили 25 крилатих ракет Калібр та Х-101/Х-555. Із них 23 знищено протиповітряною обороною Повітряних сил ЗСУ.

Речниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк попередила, що сьогодні війська РФ можуть завдати нового ракетного удару по Україні.

Джерело: Euromaidan-Warszawa

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