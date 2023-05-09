У Туреччині повідомили про розблокування зернового коридору

У Туреччині заявили, що перевірки суден із агропродукцією поновилися, а зерновий коридор відновив свою роботу завдяки зусиллям Стамбула.

Про це повідомив турецький державний телеканал TRT Haber з посиланням на джерела у Міністерстві національної оборони Туреччини.

— Джерела в Міністерстві національної оборони заявили, що перевірки відновилися, а зерновий коридор був перезапущений завдяки ініціативам Туреччини, – йдеться у повідомленні.

Раніше Офіс координатора Чорноморської зернової ініціативи ООН повідомляв, що Росія знову блокує роботу зернового коридору, а судна з продовольством не перевіряли вже два дні.

Вчора про блокування роботи зернового коридору Росією заявили у Мінінфраструктури. Країна-агресор відмовилася реєструвати судна на вхід і проводити їхні інспекції.

На перевірку в територіальних водах Туреччини очікує 90 суден, з яких 62 – судна, які йдуть під завантаження.

Джерело: TRT Haber

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