Євродепутати підтримали прискорення процедури з виробництва 1 млн боєприпасів для України
Європейські парламентарі переважною більшістю голосів підтримали прискорення ухвалення законодавства, яке дозволить збільшити виробництво 1 млн боєприпасів для України.
Як повідомляє видання Politico, за це проголосували 816 депутатів Європарламенту.
Йдеться про Акт на підтримку виробництва боєприпасів (ASAP), який підтримає промисловість у збільшенні виробництва боєприпасів до 1 млн набоїв на рік з бюджетом у €500 млн. Лише 59 депутатів проголосували проти, 31 утримався.
Правоцентристська група Європейської народної партії запропонувала парламенту оминути звичайні обговорення в парламентських комітетах, щоб остаточне голосування щодо ASAP відбулося в парламенті вже наприкінці цього місяця в Брюсселі.
— Ми сподіваємося, що все відбудеться якомога швидше, – заявив журналістам у Страсбурзі французький лідер групи Renew Europe Стефан Сежурне.
Після голосування в парламенті депутати Європарламенту повинні будуть досягти домовленості з національними урядами та Європейською комісією, щоб зробити акт офіційним.
Комісар ЄС з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, який є одним із головних ініціаторів законопроєкту, написав у Twitter після голосування: “Ми готові працювати з колегами-законодавцями, щоб терміново знайти угоду”.
Нещодавно стало відомо, що посли країн-членів Євросоюзу схвалили рішення виділити €1 млрд на закупівлю боєприпасів для України. Відповідне рішення ухвалили в межах засідання Комітету постійних представників (COREPER) у Брюсселі.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников