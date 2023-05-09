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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Євродепутати підтримали прискорення процедури з виробництва 1 млн боєприпасів для України

Європарламент
Фото: Pixabay

Європейські парламентарі переважною більшістю голосів підтримали прискорення ухвалення законодавства, яке дозволить збільшити виробництво 1 млн боєприпасів для України.

Як повідомляє видання Politico, за це проголосували 816 депутатів Європарламенту.

Йдеться про Акт на підтримку виробництва боєприпасів (ASAP), який підтримає промисловість у збільшенні виробництва боєприпасів до 1 млн набоїв на рік з бюджетом у €500 млн. Лише 59 депутатів проголосували проти, 31 утримався.

Правоцентристська група Європейської народної партії запропонувала парламенту оминути звичайні обговорення в парламентських комітетах, щоб остаточне голосування щодо ASAP відбулося в парламенті вже наприкінці цього місяця в Брюсселі.

— Ми сподіваємося, що все відбудеться якомога швидше, – заявив журналістам у Страсбурзі французький лідер групи Renew Europe Стефан Сежурне.

Після голосування в парламенті депутати Європарламенту повинні будуть досягти домовленості з національними урядами та Європейською комісією, щоб зробити акт офіційним.

Комісар ЄС з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, який є одним із головних ініціаторів законопроєкту, написав у Twitter після голосування: “Ми готові працювати з колегами-законодавцями, щоб терміново знайти угоду”.

Нещодавно стало відомо, що посли країн-членів Євросоюзу схвалили рішення виділити €1 млрд на закупівлю боєприпасів для України. Відповідне рішення ухвалили в межах засідання Комітету постійних представників (COREPER) у Брюсселі.

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Джерело: Politico
Європарламент, Війна в Україні
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