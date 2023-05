Депутати Європарламенту проголосували за ратифікацію Стамбульської конвенції

Депутати Європарламенту у середу підтримали ратифікацію Стамбульської конвенції – договору про права людини, спрямованого проти насильства над жінками та домашнього насильства.

Як повідомляє Euronews, країни Євросоюзу, які ще не ратифікували її, не будуть змушені цього робити.

ЄС підписав конвенцію ще у 2016 році, але окремі держави заявили, що ратифікація документа на рівні блоку потребує згоди всіх 27 членів.

У рішенні Суду ЄС від 2021 року йдеться про те, що блок може ратифікувати договір, і для цього не потрібна окрема згода всіх країн-членів.

Уточнювалося, що ЄС може приєднатися до документа лише в питаннях надання притулку, судової співпраці у кримінальних справах, а також зобов’язання інституцій та органів державного управління ЄС.

Ратифікація ЄС договору з Радою Європи була підтримана 472 голосами. Ще 62 депутати проголосували проти, а 73 – утрималися.

Combatting violence against women: #EPlenary has consented to the EU’s ratification of the #IstanbulConvention

Комісар з питань рівності Хелена Даллі у Twitter назвала це голосування “історичним кроком вперед, який посилає сильний сигнал про важливість прав жінок у ЄС”. Вона додала, що насильству щодо жінок немає місця в Союзі рівності.

I welcome @Europarl_EN‘s strong support in favour of the EU’s accession to the @coe‘s #IstanbulConvention. This is a historic step forward that sends a strong message about the importance of women’s rights in the EU. #ViolenceAgainstWomen has no place in the #UnionOfEquality

— Helena Dalli (@helenadalli) May 10, 2023