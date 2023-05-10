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Світові новини
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Депутати Європарламенту проголосували за ратифікацію Стамбульської конвенції

Європарламент
Фото: Pixabay

Депутати Європарламенту у середу підтримали ратифікацію Стамбульської конвенції – договору про права людини, спрямованого проти насильства над жінками та домашнього насильства.

Як повідомляє Euronews, країни Євросоюзу, які ще не ратифікували її, не будуть змушені цього робити.

ЄС підписав конвенцію ще у 2016 році, але окремі держави заявили, що ратифікація документа на рівні блоку потребує згоди всіх 27 членів.

У рішенні Суду ЄС від 2021 року йдеться про те, що блок може ратифікувати договір, і для цього не потрібна окрема згода всіх країн-членів.

Уточнювалося, що ЄС може приєднатися до документа лише в питаннях надання притулку, судової співпраці у кримінальних справах, а також зобов’язання інституцій та органів державного управління ЄС.

Ратифікація ЄС договору з Радою Європи була підтримана 472 голосами. Ще 62 депутати проголосували проти, а 73 – утрималися.

Комісар з питань рівності Хелена Даллі у Twitter назвала це голосування “історичним кроком вперед, який посилає сильний сигнал про важливість прав жінок у ЄС”. Вона додала, що насильству щодо жінок немає місця в Союзі рівності.

Згідно з цим, депутати Європарламенту проголосували за надання згоди на приєднання до Стамбульської конвенції двома окремими голосуваннями. Тепер Рада ЄС може завершити цей процес.

На території Євросоюз Стамбульську конвенцію ще не ратифікували шість держав – Болгарія, Латвія, Литва, Словаччина, Угорщина та Чехія.

Нагадаємо, Україна ратифікувала Стамбульську конвенцію влітку 2022 року, а 1 листопада вона набула чинності. Водночас Туреччина, один із перших підписантів документа, офіційно з нього вийшла на початку 2023 року.

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Джерело: Euronews

Європарламент, Європейський Союз, права жінок
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