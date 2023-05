Ізраїль зазнав інтенсивного ракетного обстрілу із Сектора Гази

Вдень 10 травня із Сектора Гази у напрямку Ізраїлю було випущено близько 20 ракет.

Видання The Jerusalem Post повідомило, що у Тель-Авіві та у всій центральній частині країни лунали сигнали повітряної тривоги.

ЦАХАЛ підтвердив, що щонайменше дві ракети були випущені по Тель-Авіву. Обидві, як повідомляється, були збиті Залізним куполом.

У мерії міста Сдерот підтвердили, що з Сектора Гази було випущено дев’ять ракет, і що всі вони також були успішно перехоплені Залізним куполом.

