Китай має дати Путіну зрозуміти, що він зайшов у глухий кут в Україні – МЗС Франції

Китай повинен дати Російській Федерації зрозуміти, що вона “зайшла в глухий кут” у війні проти України.

Про це заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна під час звіту на Раді міністрів у Парижі, повідомляє France Info.

Колонна закликала Китай використати “свої відносини з Росією”, щоб “дати їй зрозуміти, що вона у глухому куті” в Україні.

За словами голови французької дипломатики, Пекін має попросити Москву “повернутися до розуму для повернення до миру”.

Нагадаємо, наприкінці березня британська газета The Guardian повідомляла, що російський диктатор Володимир Путін готує населення РФ до затяжної війни в Україні, а у Кремлі стурбовані тим, що не можуть змінити перебіг війни.

Тим часом Німеччина хоче, щоб Китай пообіцяв, що не допомагатиме Росії уникнути європейських санкцій, втім, у Пекіні застерігають Берлін і Європу від розриву економічних зв’язків з Росією.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.