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Світові новини
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Маляр пояснила, чому РФ поширює фейки про “ліквідацію” українських командувачів

Ганна Маляр
Фото: Міноборони

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр спростувала чергові московські фейки про Україну. В російському інформаційному просторі поширюють інформацію про нібито ліквідацію українських командувачів, проте це не відповідає дійсності.

Маляр зазначила, що лише протягом тижня було три подібні повідомлення, однак всі українські командувачі – живі.

Вона пояснила, що зазвичай такі повідомлення мають декілька цілей: психологічний вплив на саму людину, деморалізація воїнів ЗСУ, короткотривалий хайп на темі для підняття духу власного війська.

За словами заступниці міністра оборони Маляр, це лише незначний публічний епізод, з якого українці можуть зрозуміти, в яких умовах воює наше командування.

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Війна в Україні, Ганна Маляр, ЗСУ, українські військові, Фейкові новини
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