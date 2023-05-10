Маляр пояснила, чому РФ поширює фейки про “ліквідацію” українських командувачів
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр спростувала чергові московські фейки про Україну. В російському інформаційному просторі поширюють інформацію про нібито ліквідацію українських командувачів, проте це не відповідає дійсності.
Маляр зазначила, що лише протягом тижня було три подібні повідомлення, однак всі українські командувачі – живі.
Вона пояснила, що зазвичай такі повідомлення мають декілька цілей: психологічний вплив на саму людину, деморалізація воїнів ЗСУ, короткотривалий хайп на темі для підняття духу власного війська.
За словами заступниці міністра оборони Маляр, це лише незначний публічний епізод, з якого українці можуть зрозуміти, в яких умовах воює наше командування.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников