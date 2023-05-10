Маляр пояснила, чому РФ поширює фейки про “ліквідацію” українських командувачів

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр спростувала чергові московські фейки про Україну. В російському інформаційному просторі поширюють інформацію про нібито ліквідацію українських командувачів, проте це не відповідає дійсності.

Маляр зазначила, що лише протягом тижня було три подібні повідомлення, однак всі українські командувачі – живі.

Вона пояснила, що зазвичай такі повідомлення мають декілька цілей: психологічний вплив на саму людину, деморалізація воїнів ЗСУ, короткотривалий хайп на темі для підняття духу власного війська.

За словами заступниці міністра оборони Маляр, це лише незначний публічний епізод, з якого українці можуть зрозуміти, в яких умовах воює наше командування.

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