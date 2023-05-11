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Світові новини
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

НАТО не кваліфікує Китай як загрозу – очільник Військового комітету

НАТО не кваліфікує Китай як загрозу – очільник Військового комітету
Фото: Getty Images

Командування НАТО не вважає Китай військовою загрозою для Організації Північноатлантичного договору. Саме з цієї причини НАТО не займається розробленням планів у разі конфлікту.

Про це заявив очільник Військового комітету НАТО Роб Бауер у коментарі іноземним журналістам під час пресконференції у Брюсселі 10 травня.

– Ми кваліфікуємо Китай не як загрозу, а як виклик. І ми не розробляємо військових планів, які мають стосунок до Китаю, – запевнив він.

Очільник Військового комітету НАТО пояснив, що Північноатлантичний союз вважає загрозою країну-агресора Росію та міжнародний тероризм.

Військове командування НАТО розробляє плани лише у разі протистояння з РФ і з терористами.

Бауер додав, що позиція НАТО не означає, що командування окремих країн-членів не займається стратегічним плануванням у разі збройного конфлікту з Китаєм.

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військовослужбовці, Китай, НАТО
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