НАТО не кваліфікує Китай як загрозу – очільник Військового комітету
Командування НАТО не вважає Китай військовою загрозою для Організації Північноатлантичного договору. Саме з цієї причини НАТО не займається розробленням планів у разі конфлікту.
Про це заявив очільник Військового комітету НАТО Роб Бауер у коментарі іноземним журналістам під час пресконференції у Брюсселі 10 травня.
– Ми кваліфікуємо Китай не як загрозу, а як виклик. І ми не розробляємо військових планів, які мають стосунок до Китаю, – запевнив він.
Очільник Військового комітету НАТО пояснив, що Північноатлантичний союз вважає загрозою країну-агресора Росію та міжнародний тероризм.
Військове командування НАТО розробляє плани лише у разі протистояння з РФ і з терористами.
Бауер додав, що позиція НАТО не означає, що командування окремих країн-членів не займається стратегічним плануванням у разі збройного конфлікту з Китаєм.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников