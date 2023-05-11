Не хочуть відновлювати авіарейси з РФ: біля будівлі МЗС Грузії почалися протести
Біля будівлі Міністерства закордонних справ Грузії громадяни зібралися на протест проти відновлення авіарейсів з країною-агресією Росією, яка розпочала повномасштабну війну проти України.
– Біля МЗС Грузії триває акція проти поновлення прямого авіасполучення з РФ, – повідомляють іноземні журналісти.
У повідомленні йдеться, що люди вийшли с величезними плакатами, на яких написано написи на кшталт Росія-окупант. На оприлюднених кадрах можна помітити, що на акції зібралися громадяни зі свистками.
Авіасполучення між Грузією та Росію було припинено ще у 2019 році з ініціативи Москви. А 10 травня РФ оголосила про скасування візового режиму та заборони на авіарейси з країною.
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала провокацією рішення Росії скасувати візовий режим з її державою.
Джерело: Ехо Кавказу
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников