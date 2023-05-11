Не хочуть відновлювати авіарейси з РФ: біля будівлі МЗС Грузії почалися протести

Біля будівлі Міністерства закордонних справ Грузії громадяни зібралися на протест проти відновлення авіарейсів з країною-агресією Росією, яка розпочала повномасштабну війну проти України.

– Біля МЗС Грузії триває акція проти поновлення прямого авіасполучення з РФ, – повідомляють іноземні журналісти.

У повідомленні йдеться, що люди вийшли с величезними плакатами, на яких написано написи на кшталт Росія-окупант. На оприлюднених кадрах можна помітити, що на акції зібралися громадяни зі свистками.

Авіасполучення між Грузією та Росію було припинено ще у 2019 році з ініціативи Москви. А 10 травня РФ оголосила про скасування візового режиму та заборони на авіарейси з країною.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала провокацією рішення Росії скасувати візовий режим з її державою.

Джерело: Ехо Кавказу

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