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Світові новини
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Не хочуть відновлювати авіарейси з РФ: біля будівлі МЗС Грузії почалися протести

Не хочуть відновлювати авіарейси з РФ: біля будівлі МЗС Грузії почалися протести
Фото: Pexels

Біля будівлі Міністерства закордонних справ Грузії громадяни зібралися на протест проти відновлення авіарейсів з країною-агресією Росією, яка розпочала повномасштабну війну проти України.

– Біля МЗС Грузії триває акція проти поновлення прямого авіасполучення з РФ, – повідомляють іноземні журналісти.

У повідомленні йдеться, що люди вийшли с величезними плакатами, на яких написано написи на кшталт Росія-окупант. На оприлюднених кадрах можна помітити, що на акції зібралися громадяни зі свистками.

Авіасполучення між Грузією та Росію було припинено ще у 2019 році з ініціативи Москви. А 10 травня РФ оголосила про скасування візового режиму та заборони на авіарейси з країною.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала провокацією рішення Росії скасувати візовий режим з її державою.

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Джерело: Ехо Кавказу

авіація, Грузія, Новини Грузії, Росія-Грузія
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