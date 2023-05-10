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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Перехоплення російським СУ-35 літака: до МЗС Польщі викликали посла РФ

Перехоплення російським СУ-35 літака: до МЗС Польщі викликали посла РФ
Фото: Getty Images

10 травня посла Сергія Андрєєва викликали до Міністерства закордонних справ Польщі.

Про це повідомляє речник МЗС країни Лукаш Ясіна у Twitter.

– 10 травня посла Сергія Андрєєва викликали до МЗС. Представнику Російської Федерації вручили ноту протесту щодо інциденту російського винищувача з літаком Прикордонної служби Польщі, – написав він у Twitter.

Речник зазначив, що Польща рішуче засуджує провокаційну та агресивну поведінку Росії, яка є серйозним міжнародним інцидентом.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 5 травня, російський Су-35 перехопив беззбройний літак Польщі над Чорним морем. Унаслідок інциденту ніхто з членів екіпажу польського літака не постраждав.

А 14 березня два російські літаки Су-27 здійснили небезпечне перехоплення американського безпілотника MQ-9 Reaper над Чорним морем, що змусило операторів зі США втопити дрон.

Літаки, МЗС, Польша
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