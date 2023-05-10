Перехоплення російським СУ-35 літака: до МЗС Польщі викликали посла РФ
10 травня посла Сергія Андрєєва викликали до Міністерства закордонних справ Польщі.
Про це повідомляє речник МЗС країни Лукаш Ясіна у Twitter.
– 10 травня посла Сергія Андрєєва викликали до МЗС. Представнику Російської Федерації вручили ноту протесту щодо інциденту російського винищувача з літаком Прикордонної служби Польщі, – написав він у Twitter.
Речник зазначив, що Польща рішуче засуджує провокаційну та агресивну поведінку Росії, яка є серйозним міжнародним інцидентом.
Нагадаємо, що у п’ятницю, 5 травня, російський Су-35 перехопив беззбройний літак Польщі над Чорним морем. Унаслідок інциденту ніхто з членів екіпажу польського літака не постраждав.
А 14 березня два російські літаки Су-27 здійснили небезпечне перехоплення американського безпілотника MQ-9 Reaper над Чорним морем, що змусило операторів зі США втопити дрон.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников