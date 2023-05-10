У Пентагоні підтвердили збиття Кинджала українськими військовими із Patriot
Українські військові справді збили російську балістичну ракету Кинджал за допомогою американського зенітно-ракетного комплексу Patriot. Це підтвердив речник Пентагону, бригадний генерал Пат Райдер.
– Я можу підтвердити, що вони збили російську ракету за допомогою системи протиракетної оборони Patriot. Як ви знаєте, ця система є частиною більш широкого спектру засобів протиповітряної оборони, які Сполучені Штати та міжнародна спільнота надали Україні, – наголосив він.
За його словами, США та їхні партнери продовжать допомагати Україні наземними засобами протиповітряної оборони та боєприпасами.
У Повітряних силах ЗСУ 7 травня підтвердили інформацію, що комплекс Patriot, наданий західними партнерами, 4 травня збив російську ракету Кинджал у небі над Києвом.
Коригують українську артилерію та першими допомагають піхоті боротися з окупантами – це все про аеророзвідників, які 24/7 тримають у небі квадрокоптери – очі української армії. З допомогою цих технологічних пташок наші воїни не лише бачать рашистів і вдень, і вночі, а й знищують їх, скидаючи боєприпаси просто на голови окупантів.Владислав Круглов