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Валентина Летяк, редакторка стрічки

У Пентагоні підтвердили збиття Кинджала українськими військовими із Patriot

ракета Кинджал
Фото: Getty Images

Українські військові справді збили російську балістичну ракету Кинджал за допомогою американського зенітно-ракетного комплексу Patriot. Це підтвердив речник Пентагону, бригадний генерал Пат Райдер.

– Я можу підтвердити, що вони збили російську ракету за допомогою системи протиракетної оборони Patriot. Як ви знаєте, ця система є частиною більш широкого спектру засобів протиповітряної оборони, які Сполучені Штати та міжнародна спільнота надали Україні, – наголосив він.

За його словами, США та їхні партнери продовжать допомагати Україні наземними засобами протиповітряної оборони та боєприпасами.

У Повітряних силах ЗСУ 7 травня підтвердили інформацію, що комплекс Patriot, наданий західними партнерами, 4 травня збив російську ракету Кинджал у небі над Києвом.

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ракета Кинджал

Джерело: CNN
балістична ракета, Війна в Україні, Летальна зброя, Пентагон, Ракета, Російська агресія, США-Україна
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Коригують українську артилерію та першими допомагають піхоті боротися з окупантами – це все про аеророзвідників, які 24/7 тримають у небі квадрокоптери – очі української армії. З допомогою цих технологічних пташок наші воїни не лише бачать рашистів і вдень, і вночі, а й знищують їх, скидаючи боєприпаси просто на голови окупантів.

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