У Пентагоні підтвердили збиття Кинджала українськими військовими із Patriot

Українські військові справді збили російську балістичну ракету Кинджал за допомогою американського зенітно-ракетного комплексу Patriot. Це підтвердив речник Пентагону, бригадний генерал Пат Райдер.

– Я можу підтвердити, що вони збили російську ракету за допомогою системи протиракетної оборони Patriot. Як ви знаєте, ця система є частиною більш широкого спектру засобів протиповітряної оборони, які Сполучені Штати та міжнародна спільнота надали Україні, – наголосив він.

За його словами, США та їхні партнери продовжать допомагати Україні наземними засобами протиповітряної оборони та боєприпасами.

У Повітряних силах ЗСУ 7 травня підтвердили інформацію, що комплекс Patriot, наданий західними партнерами, 4 травня збив російську ракету Кинджал у небі над Києвом.

Джерело : CNN

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