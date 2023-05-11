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Світові новини
Валентина Чорна, редакторка стрічки

У Швеції прогримів вибух на заводі із виробництва боєприпасів – що відомо

У Швеції прогримів вибух на заводі із виробництва боєприпасів – що відомо
Фото: Pixabay

У середу, 10 травня, у шведському місті Карлсборг стався вибух на заводі із виробництва боєприпасів.

Як повідомляє SVT, внаслідок інциденту одна людина дістала серйозні поранення, її було доставлено до лікарні.

Наразі не повідомляється, наскільки потужним був вибух і що стало його причиною.

Інцидент поки класифікується як нещасний випадок на виробництві.

За даними ЗМІ, завод виробляє малокаліберні боєприпаси для штурмових гвинтівок та іншої легкої зброї, зокрема бронебійні та безсвинцеві боєприпаси.

Вчора ввечері пролунав вибух на газовій станції в Узбекистані, згодом спалахнула пожежа.

Інцидент стався на автомобільній газовій станції, яка розташована неподалік підприємства газопостачання.

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Вибух, Швеція
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