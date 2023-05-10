Знайдені в Польщі уламки – від російської ракети Х-55: попередні висновки експертів

Знайдені наприкінці квітня у лісі поблизу польського міста Бидгощ уламки об’єкта військового призначення – від російської крилатої ракети Х-55. Такі попередні висновки Польського технічного інституту ВПС для прокуратури, яка займається розслідуванням цього інциденту.

Як зазначає місцеве видання RMF FM, крилата ракета, найімовірніше, потрапила на територію країни з боку східного кордону, оскільки польська армія не має такого озброєння. І якщо підтвердиться, що це Х-55, то її було запущено з російського літака.

Наприкінці квітня у Польщі в лісі неподалік міста Бидгощ місцеві жителі знайшли уламки невстановленого об’єкта військового призначення. Тоді цю інформацію офіційно підтвердили Міноборони та поліція.

Журналісти місцевих ЗМІ припускали, що це могла бути ракета класу повітря-земля, до того ж на ній нібито були написи російською мовою.

Пізніше в мережі також з’явилося кілька фото фрагментів знахідки. За ними експерти припустили, що це можуть бути частини російської ракети Х-55.

Джерело: RMF FM

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