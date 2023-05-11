Понад 300 ракет: Ізраїль зазнав інтенсивного обстрілу із Сектора Гази

Протягом 10 травня із Сектору Гази в бік Ізраїлю було випущено понад 300 ракет.

Про це повідомили у Збройних силах Ізраїлю (ЦАХАЛ).

ЦАХАЛ звинуватили в атаці палестинське угруповання Ісламський джихад. З боку Ізраїля було оголошена про удари у відповідь.

Міністерство частково визнаної Палестини заявило про 21 загиблого.

Перед цим The Jerusalem Post повідомило, що у Тель-Авіві та у всій центральній частині країни лунали сигнали повітряної тривоги.

Une vingtaine de roquettes ont été tirées sur Israël depuis la bande de Gaza. Les défenses aériennes sont actives en Israël, une alerte anti-aérienne a retenti à Tel-Aviv. pic.twitter.com/oZlvWq3uWM — Christophe Tymowski (@Christophe_Tymo) May 10, 2023

Спочатку ЦАХАЛ підтвердив, що щонайменше дві ракети були випущені по Тель-Авіву. Обидві, як повідомляється, були збиті Залізним куполом.

У мерії міста Сдерот підтвердили, що з Сектора Гази було випущено дев’ять ракет, і що всі вони також були успішно перехоплені Залізним куполом.

What you’re looking at is a war crime. Terrorists in #Gaza are firing rockets from densely populated neighborhoods. They are using the people of Gaza as human shields in their war against #Israel. pic.twitter.com/vWwK6wdfi6 — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) May 10, 2023

У центральних районах Рішон-Ле-Ціона та Ор-Єгуди дитячі дошкільні установи та дитячі садки просили батьків якомога швидше забрати своїх дітей через небезпеку та занепокоєння, що ракети також можуть їх досягнути.

Повідомляється про п’ятьох госпіталізованих до медичного центру Барзилай у місті Ашкелон, троє з яких були госпіталізовані через травми, а двоє отримали поранення на шляху до бомбосховища.

Пізніше стало відомо про пряме влучання однієї з ракет по будинку в Сдеороті на півдні Ізраїлю. Внаслідок удару ніхто не постраждав.

ЗМІ пишуть, що обстріл став відповіддю на розпочату Ізраїлем напередодні військову операцію Щит та стріла.

У ніч на 9 травня в результаті ударів ВПС Ізраїлю по Сектору Гази було ліквідовано трьох лідерів “Бригад Аль-Кудса” з військового крила руху “Ісламський джихад”. Їх вважають відповідальними за теракти та обстріл ізраїльської території на початку травня.

Згодом Армія оборони Ізраїлю повідомила, що завдала удару по ракетному екіпажу палестинської організації “Ісламський джихад” на пусковому майданчику в Газі в середу вдень, вдруге за 24 год.

Джерело: The Jerusalem Post

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