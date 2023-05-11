НАТО завершує роботу над стратегією протидії російській агресії та тероризму – ЗМІ
Північноатлантичний блок завершує реформування загальної стратегії протистояння російській загрозі та тероризму. Про це пише іспанська газета El Pais з посиланням на джерела в НАТО.
За їхніми словами, архітектура, розроблена для нової геополітичної реальності та прискорена вторгненням РФ в Україну, є “найбільшою реконфігурацією з часів холодної війни”.
У документі, який вже має близько 4 тис. сторінок, аналізуються всі можливі загрози Кремля та відповіді на них з боку військового блоку.
Лідери країн-членів НАТО зараз переглядають стратегію, яка об’єднує національні та регіональні плани, а її затвердження очікується на саміті у Вільнюсі в липні.
У середу, 10 травня, відбулося засідання Військового комітету НАТО , в якому через складну ситуацію на фронті не зміг взяти участь головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Джерело: El Pais
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников