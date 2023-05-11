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Валентина Летяк, редакторка стрічки

НАТО завершує роботу над стратегією протидії російській агресії та тероризму – ЗМІ

НАТО
Фото: Depositphotos

Північноатлантичний блок завершує реформування загальної стратегії протистояння російській загрозі та тероризму. Про це пише іспанська газета El Pais з посиланням на джерела в НАТО.

За їхніми словами, архітектура, розроблена для нової геополітичної реальності та прискорена вторгненням РФ в Україну, є “найбільшою реконфігурацією з часів холодної війни”.

У документі, який вже має близько 4 тис. сторінок, аналізуються всі можливі загрози Кремля та відповіді на них з боку військового блоку.

Лідери країн-членів НАТО зараз переглядають стратегію, яка об’єднує національні та регіональні плани, а її затвердження очікується на саміті у Вільнюсі в липні.

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У середу, 10 травня, відбулося засідання Військового комітету НАТО , в якому через складну ситуацію на фронті не зміг взяти участь головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Джерело: El Pais

Війна в Україні, НАТО, Російська агресія, Росія-НАТО
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