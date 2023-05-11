Росія зруйнувала систему європейської безпеки, напавши на Україну – Штайнмаєр
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, заявив, що європейська система безпеки незворотно зруйнована вторгненням Росії до України.
Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.
– На жаль, колишнього європейського порядку безпеки більше немає. Єдина причина цього – вторгнення Росії до України, – сказав Штайнмаєр.
Він наголосив, що навіть закінчення війни в Україні не означатиме повернення до колишньої філософії безпеки ЄС.
На думку президента Німеччини, у довгостроковій перспективі філософію спільної безпеки припинять підтримувати, як це було раніше.
– Європа з одного боку та Росія з іншого боку опікуватимуться лише власною, але не загальною безпекою… Концепція невдала, і я шкодую про це, але це прямий наслідок нападу на Україну, – зазначив Штайнмаєр.
Раніше ми розповідали, що уряд Німеччини передав для Збройних сил України чергову партію військової допомоги, зокрема антени, дрони та боєприпаси.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников