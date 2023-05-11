Росія зруйнувала систему європейської безпеки, напавши на Україну – Штайнмаєр

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, заявив, що європейська система безпеки незворотно зруйнована вторгненням Росії до України.

Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.

– На жаль, колишнього європейського порядку безпеки більше немає. Єдина причина цього – вторгнення Росії до України, – сказав Штайнмаєр.

Він наголосив, що навіть закінчення війни в Україні не означатиме повернення до колишньої філософії безпеки ЄС.

На думку президента Німеччини, у довгостроковій перспективі філософію спільної безпеки припинять підтримувати, як це було раніше.

– Європа з одного боку та Росія з іншого боку опікуватимуться лише власною, але не загальною безпекою… Концепція невдала, і я шкодую про це, але це прямий наслідок нападу на Україну, – зазначив Штайнмаєр.

Раніше ми розповідали, що уряд Німеччини передав для Збройних сил України чергову партію військової допомоги, зокрема антени, дрони та боєприпаси.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.