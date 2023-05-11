Температура сягає 800 °C: Воллес підтвердив застосування РФ фосфорних боєприпасів

Окупаційні війська РФ використовують фосфорні боєприпаси під час обстрілів України, що суперечить міжнародному праву.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час виступу в Палаті громад Сполученого Королівства.

Він зазначив, що агресор використовує боєприпаси з білим фосфором. Зброя, яка містить цю речовину, поширює запалювальну сполуку, температура горіння якої становить 800 градусів за Цельсієм.

Воллес уточнив, що саме такі боєприпаси війська РФ застосували в місті Бахмут (Донецької області).

– На кадрах, знятих дроном у Бахмуті, видно, як білий фосфор ллється на охоплене вогнем місто. Використання запалювальної зброї, температура горіння якої становить 800 градусів за Цельсієм, у місцях скупчення цивільного населення є порушенням третього протоколу Конвенції про конкретні види звичайної зброї, – наголосив Воллес.

Він додав, що атаки на цивільне населення та інфраструктуру є спланованою тактикою РФ. Схожу агресор застосовував у Сирії.

Воллес нагадав про випадки застосування Росією під час атак на мирні українські міста заборонених касетних боєприпасів, ракет Точка-У, крилатих та балістичних ракет, авіабомб, сотень безпілотників іранського виробництва Shahed.

Крім того, окупанти широко використовують протипіхотні міни та імпровізовані міни-пастки, щоб завдавати шкоди цивільному населенню.

– Тіла померлих, будинки та автомобілі українських мирних жителів і навіть дитячі іграшки були перетворені на смертоносні пристрої. Росія встановлювала міни дистанційно, покриваючи значні площі сільськогосподарських угідь, практично не маркуючи мінні поля та не попереджаючи мирних жителів про їхню наявність, – заявив міністр.

За словами Воллеса, далекобійні високоточні ракети Storm Shadow, які Британія надала Україні, дозволять нашій країні “захиститися від безперервної жорстокості РФ”, а також відтіснити російські війська.

Як відомо, 5 травня РФ обстріляла Бахмут фосфорними бомбами, які заборонені Женевською конвенцією. Місто в прямому сенсі палало внаслідок обстрілу. Попри це, українські захисники вистояли та продовжують боронити Бахмут.

Довідка. Зброя, яка містить білий фосфор, поширює запалювальну сполуку на значну територію, площа якої може досягати кількох сотень квадратних метрів. Температура горіння може перевищувати 800 градусів за Цельсієм. Горіння триває, доки не вигорить фосфор або поки не припиниться доступ кисню. Зброя з вмістом фосфору може спричинити особливо тяжкі травми та каліцтва.

Джерело: Міноборони Великої Британії

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.