Євросоюз закликав Грузію не приймати російські літаки

Грузія має дотримуватися санкцій, запроваджених проти РФ після повномасштабного вторгнення в Україну, тому не може пускати літаки країни-агресора на свою територію.

Про це під час брифінгу в Брюсселі заявив речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано.

– Закликаємо Грузію, яка прагне стати кандидатом на вступ до ЄС, виконувати європейські санкції. Також ЄС закликає Грузію не пускати на свою територію небезпечні російські літаки, оскільки санкції не дозволяють надавати послуги Росії з ліцензійного обслуговування американських та європейських літаків, – пояснив він.

Водночас, говорячи про скасування Росією візового режиму для громадян Грузії, Стано наголосив, що грузини мають самі вирішувати, чи користуватися цим, і ЄС не робитиме заяв щодо цього питання.

Напередодні Росія скасувала візовий режим з Грузією та заборону прямих авіарейсів.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі назвала провокацією рішення Росії.

Джерело: European Commission

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