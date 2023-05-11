Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Терміново
Усі дрони та ракети знищено: що відомо про атаку на Київ вночі 4 травня
З новин. Зеленський розповів, як дізнався про злив таємних документів Пентагону – WP
Світові новини
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Євросоюз закликав Грузію не приймати російські літаки

Єврокомісія
Фото: Unsplash

Грузія має дотримуватися санкцій, запроваджених проти РФ після повномасштабного вторгнення в Україну, тому не може пускати літаки країни-агресора на свою територію.

Про це під час брифінгу в Брюсселі заявив речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано.

– Закликаємо Грузію, яка прагне стати кандидатом на вступ до ЄС, виконувати європейські санкції. Також ЄС закликає Грузію не пускати на свою територію небезпечні російські літаки, оскільки санкції не дозволяють надавати послуги Росії з ліцензійного обслуговування американських та європейських літаків, – пояснив він.

Водночас, говорячи про скасування Росією візового режиму для громадян Грузії, Стано наголосив, що грузини мають самі вирішувати, чи користуватися цим, і ЄС не робитиме заяв щодо цього питання.

Читайте також
Не хочуть відновлювати авіарейси з РФ: біля будівлі МЗС Грузії почалися протести
Євросоюз закликав Грузію не приймати російські літаки

Напередодні Росія скасувала візовий режим з Грузією та заборону прямих авіарейсів.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі назвала провокацією рішення Росії.

Джерело: European Commission

ЄС, авіація РФ, Грузія, Росія-Грузія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
РФ скасовує візи для громадян Грузії: МЗС України називає це угодою з дияволом
грузія
Росія зруйнувала систему європейської безпеки, напавши на Україну – Штайнмаєр
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Через фейковий транзит РФ отримала товари ЄС щонайменше на $1 млрд – FT
контейнери
Не хочуть відновлювати авіарейси з РФ: біля будівлі МЗС Грузії почалися протести
Євросоюз закликав Грузію не приймати російські літаки
Президент Грузії назвала провокацією рішення Росії про безвіз і поновлення авіарейсів
Саломе Зурабішвілі
Відео
Дрони, що рятують життя: як працює аеророзвідка поблизу Кремінної

Коригують українську артилерію та першими допомагають піхоті боротися з окупантами – це все про аеророзвідників, які 24/7 тримають у небі квадрокоптери – очі української армії. З допомогою цих технологічних пташок наші воїни не лише бачать рашистів і вдень, і вночі, а й знищують їх, скидаючи боєприпаси просто на голови окупантів.

Владислав Круглов
Взяли мисливську зброю і поїхали. Як четверо партизанів на Херсонщині відібрали техніку в окупантів
партизани
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (10.05.2023)
Євросоюз закликав Грузію не приймати російські літаки
Не було цілих секторів техніки: у розвідці під час параду 9 травня помітили проблеми в армії РФ
Євросоюз закликав Грузію не приймати російські літаки
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (10.05.2023)
Євросоюз закликав Грузію не приймати російські літаки
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь