Сенат Польщі ухвалив резолюцію про пришвидшений вступ України в НАТО

Сенат Польщі (верхня палата польського парламенту) одностайно підтримав резолюцію про вступ України до НАТО за пришвидшеною процедурою.

Як поінформували в пресслужбі Сенату, Резолюція про членство України в НАТО закликає членів військового блоку застосувати до нашої країни ту саму надзвичайну процедуру, що й до Фінляндії та Швеції.

– Україна сьогодні має найсильнішу армію на континенті з надзвичайним бойовим досвідом. Українська армія швидко переозброюється технікою НАТО та використовує оперативне мистецтво і тактику, що розроблялася десятиліттями серед західних союзників, – наголошується в документі, який цитує Польське радіо.

Члени Сенату наполягають, що нашій країні потрібна тісніша політична та військова співпраця з НАТО. Вони нагадали, що в спровокованій РФ війні Україна захищає всю Європу “від агресії зі Сходу”.

У зв’язку з цим сенатори переконані, що вступ України до НАТО має стати політичним рішенням, як у випадку Швеції та Фінляндії.

– Сенат Республіки Польща закликає країни-члени НАТО застосувати подібну надзвичайну процедуру до України, – йдеться в резолюції.

Крім того, польські сенатори наголошують, що липневий саміт НАТО у Вільнюсі має стати важливим етапом до повноправного членства України в блоці. І Київ повинен отримати “набагато більше, ніж у попередніх заявах про політику відчинених дверей”.

Сенат звернув увагу, що РФ позиціонує війну проти України як “захист від НАТО”.

– Тому, якщо РФ переможе Україну, вона не зупиниться на її західному кордоні. Альянс визначив цю загрозу під час минулорічного саміту НАТО в Мадриді. Польща, Литва, Латвія та Естонія правильно оцінили російську загрозу. Більшість європейських столиць лише зараз погоджуються з нами, – йдеться в документі.

Сенатори підтримали вимоги країн, що межують із РФ, щодо надійних гарантій безпеки для України. Вони закликали окреслити шлях до членства нашої країни в НАТО паралельно зі зміцненням політичних зв’язків між блоком і Києвом.

Як відомо, генсек НАТО Єнс Столтенберг запросив президента України Володимира Зеленського взяти участь у саміті, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі (Литва). Темами обговорення на ньому будуть членство України та гарантії безпеки для нашої держави.

Київ розраховує отримати політичне запрошення до НАТО під час саміту.

Джерело: Сенат Польщі

Джерело : Польське радіо

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