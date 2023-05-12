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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Третій день не з’являється на публіці. У Білорусі занепокоєні здоров’ям Лукашенка

Лукашенко на параді в Москві 9 травня 2023
Фото: Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі з початку травня почав значно менше з’являтися на публіці.  

Про це повідомляє білоруське видання Зеркало.

Журналісти, проаналізувавши графік Лукашенка, дійшли висновку, що у травні у нього майже не було публічних подій. Наразі Лукашенко третій день поспіль не з’являється на публіці.

– Аномалії в розпорядку білоруського політика якраз почалися в травні, ще до поїздки в Москву на День перемоги. Наприклад, якщо взяти середу, четвер і п’ятницю минулого тижня (3, 4 і 5 травня), то на сайті Лукашенка є інформація лише про один публічний захід – вручення державних нагород заслуженим діячам різних сфер 5 травня, – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що вже тоді привертав увагу хриплий голос політика – при тому що зазвичай Лукашенко без особливих проблем проводить багатогодинні зустрічі з журналістами.

Загалом же за цей місяць, якщо залишити за дужками заходи 9 травня, політик, судячи з його сайту, провів лише два публічні заходи.

Видання зазначає, що у пресслужбі білоруського президента не коментують, з чим саме це пов’язано і який зараз стан його здоров’я.

Нагадаємо, білоруський диктатор Олександр Лукашенко у вівторок, 9 травня, відвідав парад до Дня перемоги в Москві. Водночас ЗМІ звернули увагу на його дивний стан, він з’явився на офіційних заходах із забинтованою правою рукою. Причина невідома, як і подробиці стану його здоров’я.

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