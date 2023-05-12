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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У Міноборони Білорусі заявили про посилення кордону танками

У Міноборони Білорусі заявили про посилення кордону танками

Деякі танкові взводи армії Білорусі нібито “посилюють держкордон”.

Про це у Telegram повідомила пресслужба Міноборони Республіки Білорусь.

– Деякі танкові взводи під час перевірки виконують завдання з посилення Державного кордону Республіки Білорусь, – зазначається у повідомленні.

Проте у Міноборони країни не пояснили, що саме загрожує білоруському кордонові.

При цьому, під час комплексної перевірки бойової готовності ЗС Білорусі військові танкового підрозділу “організували охорону та оборону, а також інженерне обладнання району зосередження, здійснили маскування озброєння, військової та спеціальної техніки”.

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Під час дійства танкові екіпажі виконали контрольні стрільби з озброєння танка Т-72Б, а солдати підрозділу забезпечення відстрілялись з автоматів АКС-74.

Фото: Міноборони Білорусі

Білорусь, Війна в Україні
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