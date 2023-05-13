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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Країни G7 збільшили допомогу Україні до $44 млрд та закликали РФ припинити війну

Країни G7 збільшили допомогу Україні до $44 млрд та закликали РФ припинити війну
Фото: Depositphotos

Міністри фінансів країн G7 після триденних переговорів запропонували збільшити підтримку України на 2023 рік і початок 2024-го до $44 млрд, а також започаткували нову ініціативу щодо ланцюгів постачання.

Про це йдеться в заяві після їхньої зустрічі в Японії, пише Bloomberg.

– Ми закликаємо до негайного припинення незаконної війни Росії проти України, що усунуло б одну з найбільших невизначеностей щодо глобальних економічних перспектив, – наголошують в G7.

Збільшення допомоги дозволило Міжнародному валютному фонду схвалити виділення $15,6 млрд для України на чотири роки.

– Ми сподіваємося на швидке впровадження Україною структурних реформ у рамках програми, що підтримується МВФ, що успішне завершення переглядів програми сприятиме макроекономічній та фінансовій стабілізації, покращенню врядування та зміцненню інституцій, довгостроковій економічній стійкості та післявоєнній відбудові, – наголошують в G7.

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Країни G7 збільшили допомогу Україні до $44 млрд та закликали РФ припинити війну

Джерело: Bloomberg
Bloomberg, G7, Війна в Україні, Російська агресія, Санкції проти Росії, Японія
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