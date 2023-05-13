Країни Євросоюзу поки не змогли дійти згоди щодо 11-го пакету санкцій проти РФ – ЗМІ

Країни-члени Європейського Союзу поки не змогли дійти згоди щодо одинадцятого пакету санкцій проти Росії.

Про це інформує в суботу Polskie Radio 24 з посиланням на свою кореспондентку в Брюсселі.

За інформацією видання, зустріч послів ЄС, яка відбулась у п’ятницю, 12 травня, завершилася без домовленостей. Тож обговорення продовжиться наступного тижня: заплановане ще одне засідання.

Новий санкційний пакет Євросоюзу передусім спрямований на боротьбу з обходом уже запроваджених проти РФ санкцій та на ліквідацію лазівок.

Нові обмеження блок планує запроваджувати після ретельного аналізу.

– Якщо з’ясується, що якісь товари, призначені для експорту в треті країни, дійсно потрапляють на російський ринок, то для них запроваджуватиметься заборона на експорт, – уточнило видання.

В ЄС також пропонують заборонити діяльність юридичних осіб (компаній із РФ та третіх країн), які свідомо обходять санкції. За інформацією ЗМІ, йдеться про список “із кількох сотень компаній”, до якого увійшли юрособи з Узбекистану, Казахстану, Вірменії, а також уперше з Китаю.

Напередодні посол Польщі в ЄС Анджей Садось назвав можливим погодження 11-го пакету санкцій наступного тижня. За його словами, багато питань є технічними та складними, через що потребують детального експертного аналізу.

Дипломат уточнив, що Польща закликає поширити обмеження на агропродукцію з РФ.

– Ми не бачимо виправдань для продовження дозволу на імпорт російської агропродовольчої продукції, – заявив Садось.

За інформацією ЗМІ, в проєкті останнього пакета санкцій ЄС є пропозиція включити до чорного списку осіб, які брали участь у депортації українських дітей до РФ. Обмеження передбачають блокування активів у Європі та заборону на в’їзд до Євросоюзу.

Крім того, була врахована пропозиція Польщі про поширення обмежень на російських пропагандистів, а також суддів, які виносять незаконні вироки на політичних процесах.

Нещодавно голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн озвучила три ключові пункти 11-го санкційного пакету проти Росії. Йдеться про: включення більшої кількості продуктів у заборону ЄС на транзит; впровадження нового інструменту боротьби з обходом санкцій; заборону тіньових організацій з РФ та третіх країн, які навмисно обходять санкції ЄС.

Джерело: Polskie Radio 24

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