Потрібен справедливий мир, а не капітуляція: Мелоні про припинення війни в Україні

Україні потрібен справедливий мир, і він не може бути досягнутий через капітуляцію у розв’язаній РФ повномасштабній війні.

Про це заявила прем’єрка Італії Джорджа Мелоні на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Римі.

Вона зазначила, що Італія готова підтримати мирні переговори, якщо йдеться “про справедливий мир”.

– Ми не будемо називати миром те, що нагадуватиме нам агресію. Жоден несправедливий мир не може нав’язуватися Україні. І кожна мирна угода повинна підтримуватися цим народом (українцями, – Ред.), – заявила політикиня.

Мелоні наголосила, що капітуляція України неможлива, “це було б несправедливо і небезпечно”.

Вона запевнила, що Італія робитиме все необхідне для підтримки нашої країни, зокрема продовжить надавати військову допомогу.

– Ми продовжуватимемо надавати підтримку, зокрема військову, щоб Україна могла вийти на переговори з твердою позицією. Це важливо, тому що миру неможливо досягнути з позиції капітуляції, – пояснила Мелоні.

Прем’єрка Італії додала, що несправедливі для України умови припинення війни створили б дуже небезпечний прецедент для усіх країн світу. Це також було б небезпечно для миру в Європі.

Мелоні нагадала, що для досягнення миру Росія спершу має вивести свої війська та припинити обстріли України.

– До миру ми дійдемо лише тоді, коли РФ припинить воєнні дії, атаки на цивільні цілі. І ми продовжуватимемо звертатися до Москви з вимогою зупинити бої та вивести війська з території України, – заявила вона.

Мелоні повідомила, що Італія підтримує українську формулу миру з 10 пунктів, яку запропонував президент Володимир Зеленський. Італійська влада готова надати всю можливу допомогу, коли Київ вважатиме можливим розпочати переговори з РФ.

Прем’єрка Італії також висловила переконання, що Україна переможе у війні.

Європейський Союз підтримує мирний план президента України Володимира Зеленського. Український лідер представив його в листопаді минулого року на саміті Великої двадцятки (G20).

Джерело: la Repubblica

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