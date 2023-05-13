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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Rheinmetall та Україна створюють спільне підприємство для ремонту танків: коли воно запрацює

Українські військові
Фото: Генштаб ЗСУ

Машинобудівне та зброєбудівне підприємство, яке спеціалізується на виробництві військової техніки та зброї, почне працювати з середини липня цього року.

Відповідну угоду про його створення підписала Україна і німецький концерн Rheinmetall.

– Угоду про співпрацю вже підписано обома сторонами. За умови офіційного схвалення буде створено спільне підприємство, яке стане сполучною ланкою між Rheinmetall і наявним державним оборонним сектором України, – повідомляє пресслужба Rheinmetall.

У повідомленні йдеться, що закриття угоди заплановано на кінець червня 2023 року, а початок роботи спільного підприємства очікується з середини липня 2023 року.

– Задоволення потреб України в боротьбі за свободу і демократію в найкоротші терміни є питанням першорядної важливості. Завдяки досвіду і можливостям Rheinmetall має все необхідне, щоб стати сильним партнером України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі, – заявив генеральний директор Армін Паппергер.

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Джерело: Rheinmetall

Війна в Україні, Військова техніка, витрати на оборону, Німеччина
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