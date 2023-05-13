Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Терміново
У Львові чутно вибухи – ОВА повідомила подробиці
Не лише технічний збій: експерт назвав можливі причини інциденту з Bayraktar над Києвом
Світові новини
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У повітряному просторі Польщі зафіксували об’єкт, який залетів із Білорусі: що відомо

польські військові
Фото: Depositphotos

13 травня у повітряному просторі Польщі зафіксували повітряний об’єкт, який залетів зі сторони Білорусі. Ймовірно, це була повітряна куля спостереження.

Про це повідомили у Центрі повітряних операцій Польщі.

Зазначається, що згодом з кулею втратили радіолокаційний зв’язок. Інцидент трапився поблизу міста Рипін у центральній частині держави.

Раніше Міноборони Республіки Білорусь повідомило, що деякі танкові взводи армії нібито “посилюють держкордон”.

Білорусь, Польща
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Кабмін заборонив здійснювати публічні закупівлі у громадян РФ та Білорусі
Кабмін
ЄС пропонує припинити постачання нафти РФ до Німеччини та Польщі
У повітряному просторі Польщі зафіксували об’єкт, який залетів із Білорусі: що відомо
Третій день не з’являється на публіці. У Білорусі занепокоєні здоров’ям Лукашенка
Лукашенко на параді в Москві 9 травня 2023
У Міноборони Білорусі заявили про посилення кордону танками
У повітряному просторі Польщі зафіксували об’єкт, який залетів із Білорусі: що відомо
Навчання у Польщі після 9 класу: куди вступити та яку професію обрати
Навчання, освіта, учень,
Відео
Економіка
Стало відомо, на скільки можуть зрости платіжки українців за світло з 1 червня

Нардеп розповів, на скільки зростуть платіжки українців за електроенергію.

Марта Бондаренко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (12.05.2023)
У повітряному просторі Польщі зафіксували об’єкт, який залетів із Білорусі: що відомо
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (12.05.2023)
У повітряному просторі Польщі зафіксували об’єкт, який залетів із Білорусі: що відомо
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (12.05.2023)
У повітряному просторі Польщі зафіксували об’єкт, який залетів із Білорусі: що відомо
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (12.05.2023)
У повітряному просторі Польщі зафіксували об’єкт, який залетів із Білорусі: що відомо
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь