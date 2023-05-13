У повітряному просторі Польщі зафіксували об’єкт, який залетів із Білорусі: що відомо

13 травня у повітряному просторі Польщі зафіксували повітряний об’єкт, який залетів зі сторони Білорусі. Ймовірно, це була повітряна куля спостереження.

Про це повідомили у Центрі повітряних операцій Польщі.

Зазначається, що згодом з кулею втратили радіолокаційний зв’язок. Інцидент трапився поблизу міста Рипін у центральній частині держави.

Centrum Operacji Powietrznych odnotowało pojawienie się w polskiej przestrzeni powietrznej obiektu, który wleciał z kierunku Białorusi. Zgodnie z informacjami COP prawdopodobnie jest to balon obserwacyjny. Kontakt radarowy został utracony w okolicach Rypina. — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) May 13, 2023

Раніше Міноборони Республіки Білорусь повідомило, що деякі танкові взводи армії нібито “посилюють держкордон”.

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