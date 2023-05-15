Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Міжнародна премія імені Карла Великого впала на підлогу прямо під час виступу президента України Володимира Зеленського в Берліні.
Він сказав англійською росіяни, підняв коробку та спокійно продовжив виступ, подякувавши Європі за підтримку. Цей момент потрапив на відеозапис.
Володимир Зеленський отримав у німецькому Аахені премію Карла Великого, присуджену йому та українському народові за внесок в об’єднання Європи та зміцнення європейських цінностей.
Лауреати Міжнародної премії Карла Великого нагороджуються спеціальною грамотою, медаллю та символічною нагородою у €5 тис.
На аверсі пам’ятної медалі зображені сам імператор і старовинна печатка Аахена XII століття, на реверсі гравірується заслуга конкретного лауреата перед європейськими народами.
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