Погрожують відправити на штурм у разі відмови: Міноборони РФ планує інтегрувати “ДНР” до російських ЗС

Міністерство оборони РФ має наміри інтегрувати незаконні збройні формування “ДНР” до російських Збройних сил. Солдатам погрожують відправленням на найнебезпечніші ділянки фронту для участі у штурмових діях у складі передових підрозділів, якщо вони не погодяться замінити військові квитки.

Про це повідомляє у зведенні за 14 травня Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, до всього особового складу однієї з бригад 1 армійського корпусу ЗС РФ доведено розпорядження, в якому колишнім представникам “ДНР” поставили обов’язкову умову, щоб вони замінили свої військові квитки на документ ЗС РФ, а також перепідписали контракти з російським Міноборони з мінімальним терміном військової служби на два роки.

У разі відмови цих осіб відправлятимуть на найнебезпечніші ділянки фронту для участі у штурмових діях у складі передових підрозділів для ведення бойових дій проти України, стверджують у Генштабі.

Водночас авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога, а українські захисники знищили три розвідувальних безпілотники (два Орлан-10 та один Supercam).

Підрозділи ракетних військ і артилерії вдарили по пункту управління, шести районах зосередження живої сили, двох артилерійських підрозділах на вогневих позиціях та ще одній важливій цілі ворога, повідомляє Генштаб.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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