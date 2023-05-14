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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Погрожують відправити на штурм у разі відмови: Міноборони РФ планує інтегрувати “ДНР” до російських ЗС

Російські військові
Фото: Міноборони

Міністерство оборони РФ має наміри інтегрувати незаконні збройні формування “ДНР” до російських Збройних сил. Солдатам погрожують відправленням на найнебезпечніші ділянки фронту для участі у штурмових діях у складі передових підрозділів, якщо вони не погодяться замінити військові квитки.

Про це повідомляє у зведенні за 14 травня Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, до всього особового складу однієї з бригад 1 армійського корпусу ЗС РФ доведено розпорядження, в якому колишнім представникам “ДНР” поставили обов’язкову умову, щоб вони замінили свої військові квитки на документ ЗС РФ, а також перепідписали контракти з російським Міноборони з мінімальним терміном військової служби на два роки.

У разі відмови цих осіб відправлятимуть на найнебезпечніші ділянки фронту для участі у штурмових діях у складі передових підрозділів для ведення бойових дій проти України, стверджують у Генштабі.

Водночас авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога, а українські захисники знищили три розвідувальних безпілотники (два Орлан-10 та один Supercam).

Підрозділи ракетних військ і артилерії вдарили по пункту управління, шести районах зосередження живої сили, двох артилерійських підрозділах на вогневих позиціях та ще одній важливій цілі ворога, повідомляє Генштаб.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, військовослужбовці, Документи, ЛДНР, Міноборони РФ
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