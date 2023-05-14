Зеленський ледь не загубив телефон під час візиту до Берліна

Президент України Володимир Зеленський ледь не загубив мобільний телефон під час свого візиту в рамках дипломатичної місії до Берліна.

Про це повідомив фотокореспондент Bild Фабіан Мацерат, який вранці 14 травня зняв Зеленського в автомобілі біля палацу президента Німеччини у центрі Берліна.

За його словами, президент України сидів на задньому сидінні з мобільним телефоном, підключеним до білого Power Bank (накопичувача, який використовується для заряджання та підтримання автономної роботи пристроїв).

Через декілька годин Зеленський уже сидів у вертольоті в центрі Берліна, щоб вирушити в столичний аеропорт. Проте виявилося, що президент України забув телефон в автівці.

В останню мить перед вильотом співробітники Федерального відомства кримінальної поліції ФРН побігли до машини, забрали смартфон з Power Bank та повернули його президенту України. Володимир Зеленський подякував їм та посміхнувся.

Джерело : Bild

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