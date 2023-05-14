Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Терміново
У Львові чутно вибухи – ОВА повідомила подробиці
Світові новини
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Зеленський ледь не загубив телефон під час візиту до Берліна

Зеленський ледь не загубив телефон під час візиту до Берліна
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський ледь не загубив мобільний телефон під час свого візиту в рамках дипломатичної місії до Берліна.

Про це повідомив фотокореспондент Bild Фабіан Мацерат, який вранці 14 травня зняв Зеленського в автомобілі біля палацу президента Німеччини у центрі Берліна.

За його словами, президент України сидів на задньому сидінні з мобільним телефоном, підключеним до білого Power Bank (накопичувача, який використовується для заряджання та підтримання автономної роботи пристроїв).

Через декілька годин Зеленський уже сидів у вертольоті в центрі Берліна, щоб вирушити в столичний аеропорт. Проте виявилося, що президент України забув телефон в автівці.

В останню мить перед вильотом співробітники Федерального відомства кримінальної поліції ФРН побігли до машини, забрали смартфон з Power Bank та повернули його президенту України. Володимир Зеленський подякував їм та посміхнувся.

Читайте також
Зеленський незабаром відвідає Париж – що відомо
Володимир Зеленський

Джерело: Bild
Берлін, Володимир Зеленський, Німеччина, Президент України, Телефони
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Путін має просити пощади, а нашою відповіддю має стати трибунал – Зеленський
Володимир Зеленський
Це війна Росії за минуле. Нашої з вами волі достатньо, щоб обірвати її шлях зла – Зеленський
Володимир Зеленський
Зеленському вручили премію Карла Великого
Зеленський ледь не загубив телефон під час візиту до Берліна
Зеленський незабаром відвідає Париж – що відомо
Володимир Зеленський
Не чекатимемо довго. Зеленський розповів, коли Україна зможе почати контрнаступ
Володимир Зеленський
Відео
Конкурентів немає: чому дрони Switchblade є кращими у своїй категорії

Дрони-камікадзе вже стали одним із найзапитаніших видів озброєнь нині.

Артур Свинаренко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (14.05.2023)
Зеленський ледь не загубив телефон під час візиту до Берліна
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (14.05.2023)
Зеленський ледь не загубив телефон під час візиту до Берліна
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (14.05.2023)
Зеленський ледь не загубив телефон під час візиту до Берліна
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (14.05.2023)
Зеленський ледь не загубив телефон під час візиту до Берліна
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь